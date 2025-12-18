Menü Kapat
Editor
 | Erdem Avsar

Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezası ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 45 gün süreli hak mahrumiyeti cezası verdiği Galatasaraylı milli futbolcu Eren Elmalı'nın sahalara geri dönüş tarihi kesinleşti.

Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezası ne zaman bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 18:51

Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılan geniş çaplı bahis soruşturması neticesinde, aralarında 'nın da bulunduğu 1024 sporcu 'ya sevk edilmişti.

Kurul, 13 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Elmalı'ya Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini bildirdi.

Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezası ne zaman bitecek?

Galatasaraylı oyuncunun bu karara yaptığı başvuru, TFF Tahkim Kurulu tarafından incelendi.

Tahkim Kurulu, 26 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada PFDK'nın kararında bir hata bulunmadığını belirterek cezayı onadı ve erteleme talebini reddetti. Bu kararla birlikte Elmalı'nın cezası resmiyet kazanmış oldu.

Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezası ne zaman bitecek?

EREN ELMALI'NIN CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Verilen 45 günlük ceza, oyuncunun tüm futbol faaliyetlerinden uzaklaştırılmasını kapsıyor.

Bu süre zarfında hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyen Eren Elmalı'nın cezası 28 Aralık 2025 tarihinde sona ulaşacak.

Eren Elmalı'nın, cezasının tamamlanmasının ardından teknik heyetin kararına bağlı şekilde takımdaki yerini alması bekleniyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#pfdk
#tff
#eren elmalı
#Futbol Disiplin Talimatı
#Hak Mah Rumiyeti
#Futbol Cezası
#Aktüel
