Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezası ne zaman bitecek?

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılan geniş çaplı bahis soruşturması neticesinde, aralarında Eren Elmalı'nın da bulunduğu 1024 sporcu PFDK'ya sevk edilmişti.

Kurul, 13 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Elmalı'ya Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini bildirdi.

Galatasaraylı oyuncunun bu karara yaptığı başvuru, TFF Tahkim Kurulu tarafından incelendi.

Tahkim Kurulu, 26 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada PFDK'nın kararında bir hata bulunmadığını belirterek cezayı onadı ve erteleme talebini reddetti. Bu kararla birlikte Elmalı'nın cezası resmiyet kazanmış oldu.

EREN ELMALI'NIN CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Verilen 45 günlük ceza, oyuncunun tüm futbol faaliyetlerinden uzaklaştırılmasını kapsıyor.

Bu süre zarfında hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyen Eren Elmalı'nın cezası 28 Aralık 2025 tarihinde sona ulaşacak.

Eren Elmalı'nın, cezasının tamamlanmasının ardından teknik heyetin kararına bağlı şekilde takımdaki yerini alması bekleniyor.