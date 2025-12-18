Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alımını Resmi Gazete'de duyurdu.

250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) 9-18 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde, mühendislik fakülteleri mezunları için de test usulünde 11 Nisan 2026 günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün öncesinde Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da alınacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşıyor olmak.

Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış bulunmak.

En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 aday arasında yer almak.