NATO Genel Sekreteri Rutte'tan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın üyelik önünde 'oybirliği' engeli var

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’nın başkenti Varşova’da Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya gelerek ittifakın doğu kanadındaki güvenlik stratejilerini ele aldı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna’nın NATO üyeliği ve bölgedeki hava savunma sistemlerine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

ÜYELİK ÖNÜNDEKİ "OYBİRLİĞİ" ENGELİ

Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci ve güvenlik garantileri hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Mark Rutte, meselenin ilkesel ve pratik boyutlarını birbirinden ayırdı. Rutte, Washington Antlaşması gereği her Avrupa-Atlantik ülkesinin başvuru hakkı olduğunu hatırlatsa da mevcut siyasi tabloya dikkat çekti.

Rutte, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Pratik unsur ise şu anda bazı müttefiklerin onay vermeyeceklerini söylemesi ve dolayısıyla Ukrayna’nın NATO’ya girişinde oybirliğini engelleyecek olmaları. Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Slovakya ve belki birkaç başka ülke buna örnek"

RUSYA’YA KARŞI ÜÇ KATMANLI GÜVENLİK MODELİ

Olası bir ateşkes ya da barış anlaşması durumunda Rusya'nın yeniden saldırmasını önlemek adına geliştirilen stratejilere değinen Genel Sekreter, üç aşamalı bir koruma kalkanından bahsetti.

İlk hattın bizzat Ukrayna ordusu olduğunu belirten Rutte, süreci şöyle detaylandırdı: "İkinci savunma hattı İngiltere ve Fransa öncülüğünde tasarlanmakta olan gönüllü koalisyon. Bu noktada Avrupalılar, Kanada ile birlikte barışın sürdürülmesini nasıl sağlayabilir? Üçüncü savunma hattı ise ABD. ABD Başkanı geçtiğimiz ağustos ayında ülkesinin bu güvenlik garantilerinin bir parçası olmasını istediğini belirtmişti. Şu anda bunun tam olarak ne anlama geleceği, bu kolektif güvenlik garantileri paketinin nasıl görüneceğine ilişkin görüşmeler sürüyor"

POLONYA'DA PATRIOT DÖNEMİ BAŞLADI

Görüşmenin Polonya ayağında ise hava savunma kapasitesindeki artış öne çıktı. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Hollanda tarafından sağlanan Patriot hava savunma sistemlerinin operasyonel hale geldiğini duyurdu.

Bakan Kosiniak-Kamysz, bu gelişmeyi "tarihi bir gün" olarak nitelendirerek şunları söyledi: "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Doğu Nöbeti (Eastern Sentry) ve Baltık Nöbeti (Baltic Sentry) operasyonları, doğu kanadının güvenliğini güçlendiren, hava sahasını koruyan ve Baltık güvenliğini artıran operasyonlar için teşekkür ediyoruz"