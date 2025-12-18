Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Mainz 05 - Samsunspor nerede izlenir, sorusu da yanıt buldu. UEFA Konferans Ligi 6. hafta mücadelesinde Samsunspor, Almanya deplasmanında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak olan Karadeniz temsilcisi, uzun bir aranın ardından yer aldığı organizasyonda yoluna grup aşamasında devam ediyor. İşte Mainz Samsunspor kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 21:56

, ’nde 6. hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Mainz 05’e konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki 27 yıl aranın ardından sürdürdüğü mücadelesinde bir kez daha sahne alacak.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

MAİNZ SAMSUNSPOR KONFERANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi’nin 6. haftasında oynanacak Mainz 05 Samsunspor karşılaşması, Alman temsilcisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Mücadele, Türkiye saati ile bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Samsunspor bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 18. karşılaşmasına çıkmış olacak.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

Karadeniz temsilcisi, Avrupa organizasyonlarında daha önce Intertoto Kupası’nda yer aldı ve bu sezon Konferans Ligi grup aşamasında sahaya çıktı. Grup maçlarında farklı ülkelerden rakiplerle karşılaşan Samsunspor, Almanya deplasmanında oynanacak bu mücadelede de Avrupa karnesine yeni bir maç daha ekleyecek.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz 05 ile Samsunspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifresiz yayın ile futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 üzerinden uydu yayınıyla maçı canlı olarak izleyebilecek. Yayın, televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Samsunspor’un Mainz maçı 11’i belli oldu:

Okan, Zeki, Şatka, Van Drongelen, Tómasson, Makoumbo, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR NEREDE İZLENİR?

Mainz 05 Samsunspor karşılaşması, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın sekmesi aracılığıyla izlenebilecek. Bu canlı yayın ile mücadele, bilgisayar, telefon ve tablet gibi farklı cihazlardan takip edilebilecek.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

Ayrıca Samsunspor maçı, Tabii platformu üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, internet bağlantısı bulunan her ortamda Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi mücadelesini izleme imkanına sahip olacak.

TRT 1 SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

TRT 1 üzerinden yayınlanacak Mainz 05 Samsunspor karşılaşması için güncel uydu frekans bilgileri paylaşıldı. Türksat 4A uydusu üzerinden yapılan yayında, TRT 1 şifresiz olarak izlenebilecek.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

TRT 1’in güncel frekans bilgileri şu şekilde yer alıyor: Türksat 4A (42E), Frekans 11.958, Polarizasyon V, Sembol Oranı 27500 ve FEC 5/6. Bu ayarları yapan izleyiciler, Samsunspor maçını canlı olarak takip edebilecek.

TRT 1 SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde Mainz 05 ile oynayacağı mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, televizyonun yanı sıra TRT 1’in dijital yayın kanalları üzerinden de izlenebilecek.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

Samsunspor, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında toplamda 17 maça çıkan Samsunspor, bu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Avrupa Kupaları
#trt 1
#samsunspor
#Mainz 05
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.