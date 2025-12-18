Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Mainz maçı canlı yayınlanacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Mainz 05’e konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki 27 yıl aranın ardından sürdürdüğü mücadelesinde bir kez daha sahne alacak.

MAİNZ SAMSUNSPOR KONFERANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi’nin 6. haftasında oynanacak Mainz 05 Samsunspor karşılaşması, Alman temsilcisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Mücadele, Türkiye saati ile bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Samsunspor bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 18. karşılaşmasına çıkmış olacak.

Karadeniz temsilcisi, Avrupa organizasyonlarında daha önce Intertoto Kupası’nda yer aldı ve bu sezon Konferans Ligi grup aşamasında sahaya çıktı. Grup maçlarında farklı ülkelerden rakiplerle karşılaşan Samsunspor, Almanya deplasmanında oynanacak bu mücadelede de Avrupa karnesine yeni bir maç daha ekleyecek.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz 05 ile Samsunspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifresiz yayın ile futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 üzerinden uydu yayınıyla maçı canlı olarak izleyebilecek. Yayın, televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak.

MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Samsunspor’un Mainz maçı 11’i belli oldu:

Okan, Zeki, Şatka, Van Drongelen, Tómasson, Makoumbo, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR NEREDE İZLENİR?

Mainz 05 Samsunspor karşılaşması, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın sekmesi aracılığıyla izlenebilecek. Bu canlı yayın ile mücadele, bilgisayar, telefon ve tablet gibi farklı cihazlardan takip edilebilecek.

Ayrıca Samsunspor maçı, Tabii platformu üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, internet bağlantısı bulunan her ortamda Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi mücadelesini izleme imkanına sahip olacak.

TRT 1 SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

TRT 1 üzerinden yayınlanacak Mainz 05 Samsunspor karşılaşması için güncel uydu frekans bilgileri paylaşıldı. Türksat 4A uydusu üzerinden yapılan yayında, TRT 1 şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1’in güncel frekans bilgileri şu şekilde yer alıyor: Türksat 4A (42E), Frekans 11.958, Polarizasyon V, Sembol Oranı 27500 ve FEC 5/6. Bu ayarları yapan izleyiciler, Samsunspor maçını canlı olarak takip edebilecek.

TRT 1 SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde Mainz 05 ile oynayacağı mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, televizyonun yanı sıra TRT 1’in dijital yayın kanalları üzerinden de izlenebilecek.

Samsunspor, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında toplamda 17 maça çıkan Samsunspor, bu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.