Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Galatasaray, organizasyondaki ilk sınavında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ GRUPTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda A Grubu’nda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile aynı grupta mücadele ediyor. Organizasyon formatı gereği Galatasaray, gruptaki tüm takımlarla değil, belirlenen 4 rakiple karşılaşacak.

A Grubu’ndaki ilk maçına RAMS Park’ta RAMS Başakşehir karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki maç programı doğrultusunda sarı-kırmızılı ekip, toplam dört karşılaşma oynayacak.

Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nda Alanyaspor, Karagümrük, İstanbulspor, Fethiyespor, Boluspor, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor bulunuyor. Grup, Süper Lig ve alt liglerden gelen ekiplerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu grupta oynanacak karşılaşmalar, kupa mücadelesinde sıralamayı belirleyecek.

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verecek. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan son maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Bu kez Türkiye Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek iki ekip, A Grubu’ndaki ilk hafta maçında RAMS Park’ta mücadele edecek.

GALATASARAY'IN KALAN ZTK MAÇLARI

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında üç maç daha oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 14 Ocak 2026 tarihinde Fethiyespor deplasmanına çıkacak. Bu maçın ardından grup aşamasındaki üçüncü karşılaşma 4 Şubat 2026’da RAMS Park’ta İstanbulspor ile oynanacak.

Grup aşamasındaki son maç ise 4 Mart 2026 tarihinde Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak. Bu karşılaşmaların ardından A Grubu’ndaki sıralama netleşecek. Galatasaray, geçen sezon Trabzonspor’u finalde 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazanan takım olarak organizasyona katılıyor ve kupada 19 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk yaşayan ekip konumunda bulunuyor.