Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu ve rakipleri belli oldu. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bu akşam RAMS Park’ta RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son Türkiye Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkarken, gruptaki rakipleri ve oynayacağı maç programı da netleşmiş durumda. İşte Galatasaray’ın ZTK grubu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 21:22

’nda grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. , organizasyondaki ilk sınavında ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ GRUPTA?

Galatasaray, Ziraat ’nda ’nda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile aynı grupta mücadele ediyor. Organizasyon formatı gereği Galatasaray, gruptaki tüm takımlarla değil, belirlenen 4 rakiple karşılaşacak.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

A Grubu’ndaki ilk maçına RAMS Park’ta RAMS Başakşehir karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki maç programı doğrultusunda sarı-kırmızılı ekip, toplam dört karşılaşma oynayacak.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nda Alanyaspor, Karagümrük, İstanbulspor, Fethiyespor, Boluspor, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor bulunuyor. Grup, Süper Lig ve alt liglerden gelen ekiplerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu grupta oynanacak karşılaşmalar, kupa mücadelesinde sıralamayı belirleyecek.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verecek. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan son maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Bu kez Türkiye Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek iki ekip, A Grubu’ndaki ilk hafta maçında RAMS Park’ta mücadele edecek.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

GALATASARAY'IN KALAN ZTK MAÇLARI

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında üç maç daha oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 14 Ocak 2026 tarihinde Fethiyespor deplasmanına çıkacak. Bu maçın ardından grup aşamasındaki üçüncü karşılaşma 4 Şubat 2026’da RAMS Park’ta İstanbulspor ile oynanacak.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu! A grubunda 4 maç oynayacak

Grup aşamasındaki son maç ise 4 Mart 2026 tarihinde Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak. Bu karşılaşmaların ardından A Grubu’ndaki sıralama netleşecek. Galatasaray, geçen sezon Trabzonspor’u finalde 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazanan takım olarak organizasyona katılıyor ve kupada 19 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk yaşayan ekip konumunda bulunuyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#rams başakşehir
#a grubu
#türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.