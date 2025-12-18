Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

GAİN soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişiye tutuklama 1 kişiye adli kontrol talebi

Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tüm şirketlere TMSF kayyum olarak atanmasının ardından gözaltına alınan holding yetkililerinden 3'üne tutuklama, 1'ine ise adli kontrol istendi.

GAİN soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişiye tutuklama 1 kişiye adli kontrol talebi
Sabah
Sabah
|
GİRİŞ:
18.12.2025
21:30
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
21:44

Dijital içerik dünyasının tanınan platformlarından GAİN Medya'nın da içinde bulunduğu Anahat Holding ve bağlı iştiraklerine yönelik jandarma ekiplerince operasyonu gerçekleştirildi. Dün başlatılan operasyon kapsamında holding binası ve şirket adreslerinde arama yapıldı.

YÖNETİCİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon neticesinde holding ve şirket yetkilisi olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler doğrultusunda, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirle edindikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA 1 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Soruşturma süreci kapsamında holding sahibi ve yetkilileri olan Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan, "" talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Dosya kapsamında ismi geçen sunucu Okan Karacan’ın ise "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

GAİN soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişiye tutuklama 1 kişiye adli kontrol talebi

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Alınan karar doğrultusunda, GAİN Medya ve Anahat Holding bünyesindeki tüm kuruluşlara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi. Şirketlerin yönetiminin bu aşamadan itibaren kayyum heyeti tarafından yürütüleceği belirtildi. Süreçle ilgili adli makamların incelemeleri devam ediyor.

Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde
GAİN’e neden kayyum atandı? 7 şirkete kayyum kararı
ETİKETLER
#tutuklama
#yasadışı bahis
#Jandarma Operasyonu
#Anahat Holding
#Gaİn Medya
#Tmsf Kayyum
#Gündem
