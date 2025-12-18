GAİN soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişiye tutuklama 1 kişiye adli kontrol talebi

Kategoriler
Dijital içerik dünyasının tanınan platformlarından GAİN Medya'nın da içinde bulunduğu Anahat Holding ve bağlı iştiraklerine yönelik jandarma ekiplerince yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Dün başlatılan operasyon kapsamında holding binası ve şirket adreslerinde arama yapıldı.
Operasyon neticesinde holding ve şirket yetkilisi olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler doğrultusunda, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirle edindikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
Soruşturma süreci kapsamında holding sahibi ve yetkilileri olan Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan, "tutuklama" talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Dosya kapsamında ismi geçen sunucu Okan Karacan’ın ise "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.
Alınan karar doğrultusunda, GAİN Medya ve Anahat Holding bünyesindeki tüm kuruluşlara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi. Şirketlerin yönetiminin bu aşamadan itibaren kayyum heyeti tarafından yürütüleceği belirtildi. Süreçle ilgili adli makamların incelemeleri devam ediyor.