Halil Umut Meler 2026 Dünya Kupası hakem kadrosundan çıkarıldı mı?

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

UEFA organizasyonlarında görev alan ve Süper Lig'de aktif olarak maç yöneten Meler'in, FIFA 2026 Dünya Kupası sürecinde beklenmedik bir durumla karşılaştığı belirtildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası geniş hakem kadrosundan çıkarılan hakemler duyuruldu.

"Üst düzey yerel liglerde ve UEFA müsabakalarında görev yapmış, oldukça tecrübeli uluslararası hakemlerden oluşan bir grup. Maalesef, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nihai hakem kadrosunda yer almayacaklar. Oyuna yaptıkları üstün katkılardan dolayı hepsine saygılarımızı sunuyoruz" açıklaması ile listeden çıkarılan hakemler şu şekilde: