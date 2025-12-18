Enver Aysever ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'tokalaşma' krizinin detayları ortaya çıktı! Videolu çağrı gelecek

Gazeteci Enver Aysever'in avukatı aracılığıyla kamuoyuna yansıyan iddialar, cezaevi revirinde Ekrem İmamoğlu ile yaşanan gerilimi gündeme taşıdı. Aysever, olayın detaylarının aydınlanması için Adalet Bakanlığı'na kamera kayıtlarının yayınlanması çağrısında bulunmaya hazırlandığını TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı.

REVİRDE GERİLİM

İddialara göre, cezaevinde karşı karşıya gelen iki isim arasında bir gerginlik yaşandı. Tutuklu bulunan gazeteci Enver Aysever'in cezaevinde CHP'li isimlerle tokalaştığı ancak Ekrem İmamoğlu'nun 'Hırsızların elini sıkmam' diyerek geri çevirdiği iddia edilmişti.

Yarkadaş, avukat Mikail Dilbaz’ın aktarımlarına dayanarak şu bilgileri verdi: "Mikal, Enver Aysever bu konu ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyor. Fakat Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir gerilim yaşandığı doğru dedi"

ADALET BAKANLIĞINA GÖRÜNTÜ ÇAĞRISI

Yaşananların perde arkasını netleştirmek isteyen Enver Aysever’in, avukatı aracılığıyla bir hamle yapacağı belirtildi. Aysever'in bu gece bir video yayınlayarak resmi makamlara sesleneceği öğrenildi.

Yarkadaş’ın aktardığına göre Aysever videoda şu talebi dile getirecek: "Videoda Enver Aysever Adalet Bakanlığı'na bir çağrı yapacak. Ve diyecek ki revirin görüntülerini yayınlayın, orada her şey var, kamuoyu karar versin doğru mu yanlış mı?"

Söz konusu iddiaların merkezindeki "Hırsızların elini sıkmam" ifadesinin kullanılıp kullanılmadığı ve revirde yaşanan diyalogların içeriği, Adalet Bakanlığı’nın olası bir açıklaması veya kayıtların incelenmesiyle netlik kazanacak.