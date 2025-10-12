Galatasaray Beşiktaş'ı devirdi: Derbide deplasman galibiyeti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş BOA'ya konuk oldu. Misafir takım, derbi mücadelesini 75-67 kazandı.
https://x.com/KadinBasketGS/status/1977388407396393409
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan.
Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 13, Toure, Meltem Yıldızhan, Milic 16, Fasoula 16, Okonkwo 17, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık 5.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 9, Smalls 11, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 1, Juhasz 6, Williams 12, Sude Yılmaz 7, Gökşen Fitik 15, Ayşe Cora Yamaner 3, Derin Erdoğan, Kuier 9.
1. Periyot: 26-17
Devre: 40-41
3. Periyot: 49-56