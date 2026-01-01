Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın çılgın projesi, yeraltından havalimanına yolculuk hizmetini başlattı

Elon Musk'ın The Boring Company şirketi, Las Vegas'taki tünel ağı üzerinden Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na sınırlı yolcu taşıma hizmetine başladı. Şimdilik sadece gidiş yönlü seferlerin yapıldığı ve ücretin 12 dolar olduğu sistemde, araçlar tünelden çıktıktan sonra şehir yollarını kullanarak havalimanına ulaşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 14:20

Elon Musk'ın yeraltı ulaşım ağı girişimi The Boring Company, Las Vegas'taki tünel ağını Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na bağlayarak ilk kez resmi yolcu taşıma hizmetini gerçekleştirdi.

Şirket, Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na sınırlı kapsamda da olsa Vegas Loop hizmetini resmen başlattı. Böylelikle Loop araçları, ilk kez yasal olarak havalimanı kaldırımlarına erişim sağlayarak yolcu bırakmaya başladı. Havalimanı yetkilileri tarafından doğrulanan bilgilere göre, düzenleyici kurumlar şirketin Otomatik Araç Tanımlama iznini geçtiğimiz hafta onayladı.

Alınan onay sayesinde Loop araçları, havalimanı arazisi içerisinde kontrollü koşullar altında faaliyet gösterme hakkı kazandı.

Elon Musk'ın çılgın projesi, yeraltından havalimanına yolculuk hizmetini başlattı

SADECE GİDİŞ YÖNLÜ HİZMET VERİLİYOR

Mevcut aşamada sunulan hizmet yalnızca gidiş yönlü yolcuları kapsıyor. Araçlar, her gün sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yolcuları gidiş terminalinin kapısına kadar bırakıyor. Havalimanından yolcu alımına ise henüz izin verilmiyor. Yetkililer, Loop filosundaki her araca özel vericilerin (transponder) takılmasının ardından karşılama hizmetinin de başlayacağını belirtiyor.

Bahsi geçen aşama tamamlandığında yolcular, şu an limuzin ve servis araçlarının kullandığı 1. ve 3. Terminallerdeki "Zero Level" alanlarından araçlara binebilecek.

Elon Musk'ın çılgın projesi, yeraltından havalimanına yolculuk hizmetini başlattı

TÜNEL VE YER ÜSTÜ SÜRÜŞÜ BİR ARADA

Vegas Loop bilet satış platformunda havalimanı seferleri listelenmeye başlarken, tek yön ücreti yaklaşık 12 dolar seviyesinde belirlendi. Resorts World Las Vegas veya Westgate noktalarından hareket eden yolcular, seyahatlerinin bir kısmını tünelde bir kısmını ise yer üstünde gerçekleştiriyor.

Sistemin henüz havalimanının tam altından geçmemesi nedeniyle araçların tünelden çıkıp şehir sokaklarında yolculuğu tamamlaması gerekiyor. Nevada Ulaşım Otoritesi, yer üstü sürüş mesafesini sefer başına 6 kilometre ile sınırlandırırken, rotanın mutlaka tünel segmentlerini de içermesini şart koşuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Mobile cephesinde teslimat krizi: Altın telefonlar ertelendi
Robotlar artık acıyı hissedebilecek: İnsan sinir sistemini taklit eden yapay deri geliştirildi
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.