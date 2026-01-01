Elon Musk'ın çılgın projesi, yeraltından havalimanına yolculuk hizmetini başlattı

Elon Musk'ın yeraltı ulaşım ağı girişimi The Boring Company, Las Vegas'taki tünel ağını Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na bağlayarak ilk kez resmi yolcu taşıma hizmetini gerçekleştirdi.

Şirket, Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na sınırlı kapsamda da olsa Vegas Loop hizmetini resmen başlattı. Böylelikle Loop araçları, ilk kez yasal olarak havalimanı kaldırımlarına erişim sağlayarak yolcu bırakmaya başladı. Havalimanı yetkilileri tarafından doğrulanan bilgilere göre, düzenleyici kurumlar şirketin Otomatik Araç Tanımlama iznini geçtiğimiz hafta onayladı.

Alınan onay sayesinde Loop araçları, havalimanı arazisi içerisinde kontrollü koşullar altında faaliyet gösterme hakkı kazandı.

SADECE GİDİŞ YÖNLÜ HİZMET VERİLİYOR

Mevcut aşamada sunulan hizmet yalnızca gidiş yönlü yolcuları kapsıyor. Araçlar, her gün sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yolcuları gidiş terminalinin kapısına kadar bırakıyor. Havalimanından yolcu alımına ise henüz izin verilmiyor. Yetkililer, Loop filosundaki her araca özel vericilerin (transponder) takılmasının ardından karşılama hizmetinin de başlayacağını belirtiyor.

Bahsi geçen aşama tamamlandığında yolcular, şu an limuzin ve servis araçlarının kullandığı 1. ve 3. Terminallerdeki "Zero Level" alanlarından araçlara binebilecek.

TÜNEL VE YER ÜSTÜ SÜRÜŞÜ BİR ARADA

Vegas Loop bilet satış platformunda havalimanı seferleri listelenmeye başlarken, tek yön ücreti yaklaşık 12 dolar seviyesinde belirlendi. Resorts World Las Vegas veya Westgate noktalarından hareket eden yolcular, seyahatlerinin bir kısmını tünelde bir kısmını ise yer üstünde gerçekleştiriyor.

Sistemin henüz havalimanının tam altından geçmemesi nedeniyle araçların tünelden çıkıp şehir sokaklarında yolculuğu tamamlaması gerekiyor. Nevada Ulaşım Otoritesi, yer üstü sürüş mesafesini sefer başına 6 kilometre ile sınırlandırırken, rotanın mutlaka tünel segmentlerini de içermesini şart koşuyor.