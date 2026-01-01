Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Robotlar artık acıyı hissedebilecek: İnsan sinir sistemini taklit eden yapay deri geliştirildi

Çinli araştırmacılar, insan sinir sisteminin çalışma prensiplerini kopyalayarak robotların basıncı, konumu ve hatta "acıyı" algılamasını sağlayan nöromorfik bir yapay deri teknolojisine imza attı.

Murat Makas
01.01.2026
10:10
01.01.2026
10:10

Çin merkezli bir araştırma ekibi, insan derisinin karmaşık yapısını ve sinir sisteminin bilgi iletme yöntemini taklit eden, "nöromorfik" özelliklere sahip yapay bir deri geliştirmeyi başardı.

Geliştirilen teknoloji, robotların çevrelerini algılama biçimini kökten değiştirme potansiyeli taşıyor. Normalde bilgisayar bilimcilerini zorlayan gürültülü veri akışları ve karmaşık sinyal entegrasyonları, geliştirilen sistem sayesinde avantajlı bir yapıya dönüştürülüyor.

ESNEK POLİMER VE ELEKTRİK DARBELERİ

Araştırmacılar, geliştirdikleri yapay deride esnek bir polimer malzeme kullandı. Malzemenin içine yerleştirilen basınç sensörleri, iletken polimerler aracılığıyla sistemin geri kalanına bağlanıyor.

Sistem, basınç sensörlerinden gelen verileri, tıpkı insan sinir sistemindeki nöronların ateşlenmesi gibi, kısa elektrik akımı darbelerine (spike) dönüştürüyor. Bu sayede verilerin enerji verimliliği yüksek donanımlar üzerinde işlenmesine ve yapay zeka tabanlı kontrol yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine olanak tanıyor.

Robotlar artık acıyı hissedebilecek: İnsan sinir sistemini taklit eden yapay deri geliştirildi

ROBOTLAR REFLEKS GÖSTEREBİLECEK

Geliştirilen yapay derinin en dikkat çekici özelliği ise, biyolojik reflekslere benzer tepkiler verebilmesi. Sistem, gelen sinyalleri biriktirerek önceden belirlenmiş bir "ağrı eşiği" aşıldığında bir acı sinyali oluşturuyor.

Meydana gelen acı sinyali, robotun merkezi kontrol birimine (beyne) gitmeden, daha alt katmanda işlenerek anlık refleks tepkilerine dönüşebiliyor. Yapılan deneylerde, yapay deriyle kaplı bir robot kolun, zarar verici boyutta bir basınç algıladığında otomatik olarak reaksiyon verdiği gözlemlendi.

KONUM VE ŞİDDET ALGISI

Yapay sinir sistemi, sadece basıncın varlığını değil, aynı zamanda şiddetini ve tam konumunu da tespit edebiliyor. Araştırmacılar, basınç miktarını iletmek için sinyallerin sıklığını (frekansını) kullanırken, hangi sensörden veri geldiğini anlamak için barkod benzeri bir kodlama yöntemi tercih etti.

Ayrıca sistemin güvenliği için de ilginç bir önlem alındı. Her sensör, belirli aralıklarla "buradayım" sinyali göndererek aktif olduğunu bildiriyor. Sinyalin kesilmesi durumunda sistem sensörde bir arıza olduğunu anlıyor.

