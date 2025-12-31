Trump Mobile cephesinde teslimat krizi: Altın telefonlar ertelendi

Donald Trump'ın aile şirketi tarafından lisanslanan ve "T1" adıyla bilinen altın renkli akıllı telefonun yıl sonuna kadar teslim edilmesi planları sekteye uğradı. ABD Başkanı'nın çocukları tarafından Trump ismini ticari kazanca dönüştürme girişimlerinin son halkası olan telefon, haziran ayında 499 dolarlık fiyat etiketiyle duyurulmuştu.

GECİKMENİN NEDENİ: HÜKÜMET KAPANMASI

Şirketin müşteri hizmetleri ekibinin Financial Times'a yaptığı açıklamaya göre, ABD hükümetinin yakın zamanda kapanması sevkiyat süreçlerini olumsuz etkiledi. Cihazların bu ay içerisinde kullanıcılara gönderilmemesi "güçlü bir ihtimal" olarak değerlendiriliyor.

Web sitesi üzerinden 100 dolarlık ön rezervasyon ücretiyle sipariş toplayan Trump Mobile, teslimatların yıl içinde yapılacağını taahhüt etmişti. Ancak yaşanan son gelişmeler, projenin takviminde sarkmalara yol açtı.

ÜRETİCİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Altın renkli bir tasarımla pazarlanan T1 modelinin kim tarafından üretildiği ise halen netlik kazanmış değil. Bilindiği üzere ABD'de yerli akıllı telefon üretimi oldukça sınırlı seviyede bulunuyor. Ülkede satılan cihazların neredeyse tamamı Çin, Güney Kore ve giderek artan oranda Hindistan ile Vietnam gibi denizaşırı ülkelerde imal ediliyor.

Apple ve Samsung'un domine ettiği ABD akıllı telefon pazarı, küresel ölçekte en doymuş pazarlardan biri olarak nitelendiriliyor. Aylık 47,45 dolar karşılığında bir ağ hizmeti de sunan Trump Mobile'ın rekabet ortamında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.