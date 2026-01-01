Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Hüseyin Bahcivan

LOL yeni sezon ne zaman 2026? League of Legends dereceli ne zaman sıfırlanacak belli oldu

LOL dereceli ne zaman sıfırlanacağı oyuncular tarafından merak ediliyor. Riot Games tarafından 2026 LOL yeni sezon ne zaman başlayacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından dereceli sisteminin sıfırlanması gündeme geldi. Dereceli sistemi oyuncuların birbirleriyle rekabet ettiği oyunun en popüler modudur. Normal maçların aksine oyuncular bu sistemde puan ve lig kasmaktadır. Sezon sonunda ise liglerine göre oyunculara ödül verilmektedir. Oyuncular tarafından LOL dereceli ödülleri ve takdir ödülleri araştırılmaya başlandı.

LOL yeni sezon ne zaman 2026? League of Legends dereceli ne zaman sıfırlanacak belli oldu
LOL yeni sezon ne zaman başlayacağı belli oldu. Riot Games tarafından LOL 2026 sezonuyla ilgili yeni bir video paylaşıldı. Videoda yer alan bilgilere göre 2026 sezonuyla birlikte oyunda birçok yeni ve köklü değişiklik yapılacak. Bu değişiklikler arasında split'e özel tema, harita efekletri ve yeni kozmetik içerikler oyuna eklenecek. Oyuncular tarafından ise LOL dereceli ne zaman sıfırlanacağı merak ediliyor. LOL dereceli modunun sıfırlanacağı tarih belli oldu.

LOL yeni sezon ne zaman 2026? League of Legends dereceli ne zaman sıfırlanacak belli oldu

LOL YENİ SEZON NE ZAMAN 2026?

Riot Games tarafından açıklanan bilgilere göre LOL'ün yeni sezonu 2026 Ocak ayının ilk haftasında başlayacak. Riot Games genel olarak yeni sezon güncellemelerini ocak ayının ilk perşembe günü yayımlıyor. Bu kapsamda 2026 LOL sezonunun 8 Ocak 2026 saat 12.00'de başlaması bekleniyor. Yeni sezonun ile birlikte oyuna eklenecek olan güncellemeler PBE suncuularında erişime açıldı. Oyuncular PBE sunucularına bağlanarak yeni sezon güncellemelerini test edebilirler.

LOL yeni sezon ne zaman 2026? League of Legends dereceli ne zaman sıfırlanacak belli oldu

LOL DERECELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SIFIRLANACAK 2026?

LOL dereceli sezonu, yeni sezon tarihinin hemen öncesinde sıfırlanıyor. Bu kapsamda LOL 2025 sezonu 7 Ocak 2026 saat 23.59'da sıfırlanacak. Dereceli oyun modu yeni sezona hazırlıklar kapsamında 12 saatliğine devre dışı kalacak. 12 saat sonra ise 8 Ocak 2026 öğlen saat 12.00'de ise 2026 dereceli sezonu başlayacak.

Sezonun sıfırlanmasının ardından oyuncular liglerine ve takdir seviyelerine göre çeşitli ödüller alacaklar. Ayrıca sezonun sıfırlanmasının ardından oyuncuların yeni liglerini belirlemeleri için yerleşme maçlarına girmeleri gerekecek.

#Yaşam
