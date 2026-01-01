1 Ocak kütüphaneler açık mı, kapalı mı? İstanbul, Ankara'da bulunan kütüphanelerin resmi tatillerde çalışma durumu

1 Ocak tarihi Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre resmi tatiler arasında bulunuyor. Her yıl 1 Ocak tarihinde yeni yıl kapsamında 1 günlük resmi tatil uygulanıyor. Bu kapsamda bankalar, Borsa İstanbul, okullar, belediyeler, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, noterler, döviz büroları, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Kapalı olan kurumlar arasında kütüphanelerin olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler tarafından 1 Ocak'ta kütüphaneler açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor.

1 OCAK KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2026 tarihi resmi tatiller arasında yer aldığı için kütüphaneler kapalı olacak. Ancak bazı kütüphanelerin durumu değişiklik gösterebilir. Özel kütüphaneler resmi tatillerde açık olabiliyor. Bu durumda öğrenciler ders çalışmak için gitmek istedikleri kütüphaneyi arayarak net bilgi alabilirler.

MİLLET KÜTÜPHANESİ 1 OCAK'TA AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre kütüphane 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 00.00'da kapanacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü ise saat 09.00'da açılacak. 1 Ocak 2026 perşembe günü saat 09.00'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açık olacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Değerli Okuyucularımız, Kütüphanemiz 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 00.00’da kapanıp 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00’da açılacaktır." ifadelerine yer verildi.