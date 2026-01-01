Menü Kapat
Kahramanmaraş'ta okullar yarın tatil

Kar yağışı Türkiye'de etkisini 2026'nın ilk gününde de sürdürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu aktarıldı.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye kara teslim! 6 kentte 1743 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
