Halep’te intihar saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep şehrinde yer alan Bab el-Faraj bölgesinde terör saldırısı düzenlendi. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadai DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen bir intihar bombacısı, gece saatlerinde şehirdeki bir kiliseyi hedef almaya çalıştı.

Güvenlik güçleri şüpheli şahsı tespit ederek gözaltına almak istedi, ancak yakalanacığını anlayan saldırgan, üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2 görevli yaralandı.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

Patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Yetkililer bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. Halep Valiliği’nden yapılan açıklamada, soruşturmanın derinleştirildiği ve saldırganın kimlik tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.