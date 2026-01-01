Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Valorant yeni sezon ne zaman başlayacak 2026? Valorant dereceli ligler ne zaman sıfırlanacak?

Valorant dereceli liglerin ne zaman sıfırlanacağı 2026 yılının gelmesiyle birlikte gündem oldu. Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da dereceli ligler sıfırlanacak. Liglerin sıfırlanmasının ardından oyuncuların liglerine göre çeşitli ödüller verilecek ve yeni sezon başlayacak. Oyuncular tarafından Valorant yeni sezon ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.

Valorant yeni sezon ne zaman başlayacak 2026? Valorant dereceli ligler ne zaman sıfırlanacak?
Haber Merkezi
01.01.2026
14:38
01.01.2026
14:38

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ın Türkiye'de de binlerce oyuncusu bulunuyor. Oyun geliştiricisi Riot Games tarafından geliştirlen oyunda yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dereceli ligler sıfırlanacak ve oyunculara mevcut sezonda gösterdikleri başarılara göre ödüller dağıtılacak. Silah uğurlukları, çerçeveler ve profil fotoğrafları gibi birçok ödül oyunculara verilecek. Oyuncular tarafından 2026 Valorant yeni sezon ne zaman başlayacağı, dereceli liglerin ne zaman sıfırlanacağı merak ediliyor.

Valorant yeni sezon ne zaman başlayacak 2026? Valorant dereceli ligler ne zaman sıfırlanacak?

VALORANT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

Valorant yeni sezon açıklanan bilgilere göre 8 Ocak 2026 sabah saatlerinde başlayacak. Yeni sezon öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun saatler süren bakım çalışmasınınn gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bakım çalışmasının ardından ise yeni sezon başlamış olacak. Güncel oyunda bulunan savaş bileti de 7 Ocak 2025 tarihine sona erecek.

Valorant yeni sezon ne zaman başlayacak 2026? Valorant dereceli ligler ne zaman sıfırlanacak?

VALORANT DERECELİ LİGLER NE ZAMAN SIFIRLANACAK?

Valorant'ta yeni sezon öncesinde dereceli ligler sıfırlnaacak. Valorant'ta dereceli liglerin 7 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.59'da sıfırlanması bekleniyor. Dereceli liglerin sıfırlanmasından 1-2 saat önce dereceli moda girişler kapatılacaktır. Yani bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba 22.00-23.00 saatleri arasında dereceli kuyruğu kapatılacak.

Derecelinin kapatılması ve yeni sezonun başlamasının ardından oyuncuların yeni liglerinin belli olması için yerleştirme oyunları oynaması gerekiyor. Yerleştirme maçlarının ardından ise yeni sezonda oyuncuların ligleri netlik kazanacak.

#Yaşam
