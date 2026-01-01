BİM 2-9 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu 2026: Isıtıcı çeşitleri, nevresim seti, termos ve temizlik seti geliyor

BİM’de yeni haftanın aktüel indirimleri belli oldu. Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL olurken Mini Ütü Masası 229 TL, 3 Katlı Kurutmalık 849 TL, Trekking Ayakkabı 699 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Geniş ürün yelpazesi merakla beklenirken banyo pas pas setinden, masa örtüsüne, nevresim setinden mikrofiber yorgana, kirli çamaşır sepetinden temizlik setine kadar onlarca farklı ürün reyonlarda olacak. 50 İnç 4K Ultra Hd Google Televizyon 13.500 TL, Çubuk Blender 899 TL, Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL, Fanlı Isıtıcı 750 TL, Tablet Tutucu 175 TL, Krep Tava ise 649 TL’den satılacak. İşte, BİM cuma aktüel kataloğu ve fiyatları…

BİM 2 OCAK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL

Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL

Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL

Usb Şarjlı Led Masa Lambası 750 TL

Buharlı Ütü 2.150 TL

55 İnç Frameless Ultra Hd Qled Televizyon 16.900 TL

43 İnç Full Hd Google Televizyon 9.290 TL

Sırt Masaj Cihazı 750 TL

Wok Tava 219 TL

35 Litre Tekerlekli Saklama Kutusu 269 TL

Kapaklı Emaye Tencere 259 TL

Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL

Fast & Furious Tekli Araba 169 TL

Küçük Boy Valiz 680 TL

Orta Boy Valiz 750 TL

Büyük Boy Valiz 870 TL

800 cc Saklama Kabı 99 TL

1200 cc Saklama Kabı 129 TL

1900 cc Saklama Kabı 169 TL

BİM 9 OCAK AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

50 İnç 4K Ultra HD Google Televizyon 13.500 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL

Çubuk Blender 899 TL

Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL

Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

Akıllı Saat 299 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

Fanlı Isıtıcı 750 TL

28 cm Wok Tava 649 TL

Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL

2 Litre Çelik Termos 489 TL

Pazar Arabası 450 TL

3 Katlı Kurutmalık 849 TL

Mini Ütü Masası 299 TL

Termal Tayt 209 TL

Pijama Takımı 599 TL

Tam Fermuarlı Polar Sweat 299 TL

Çift Kişilik Microfiber Yorgan 469 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL

Banyo Paspası 99 TL

Banyo Paspas Seti 349 TL

Yüz Havlusu 99 TL

Masa Örtüsü 109 TL

Ultra Temizlik Seti 849 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 399 TL

Çamaşır Selesi 159 TL