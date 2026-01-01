BİM 2-9 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu 2026: Isıtıcı çeşitleri, nevresim seti, termos ve temizlik seti geliyor

Kategoriler
BİM’de yeni haftanın aktüel indirimleri belli oldu. Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL olurken Mini Ütü Masası 229 TL, 3 Katlı Kurutmalık 849 TL, Trekking Ayakkabı 699 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Geniş ürün yelpazesi merakla beklenirken banyo pas pas setinden, masa örtüsüne, nevresim setinden mikrofiber yorgana, kirli çamaşır sepetinden temizlik setine kadar onlarca farklı ürün reyonlarda olacak. 50 İnç 4K Ultra Hd Google Televizyon 13.500 TL, Çubuk Blender 899 TL, Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL, Fanlı Isıtıcı 750 TL, Tablet Tutucu 175 TL, Krep Tava ise 649 TL’den satılacak. İşte, BİM cuma aktüel kataloğu ve fiyatları…
Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL
Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL
Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL
Usb Şarjlı Led Masa Lambası 750 TL
Buharlı Ütü 2.150 TL
55 İnç Frameless Ultra Hd Qled Televizyon 16.900 TL
43 İnç Full Hd Google Televizyon 9.290 TL
Sırt Masaj Cihazı 750 TL
Wok Tava 219 TL
35 Litre Tekerlekli Saklama Kutusu 269 TL
Kapaklı Emaye Tencere 259 TL
Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL
Fast & Furious Tekli Araba 169 TL
Küçük Boy Valiz 680 TL
Orta Boy Valiz 750 TL
Büyük Boy Valiz 870 TL
800 cc Saklama Kabı 99 TL
1200 cc Saklama Kabı 129 TL
1900 cc Saklama Kabı 169 TL
65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL
50 İnç 4K Ultra HD Google Televizyon 13.500 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL
Çubuk Blender 899 TL
Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL
Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Akıllı Saat 299 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı 599 TL
Fanlı Isıtıcı 750 TL
28 cm Wok Tava 649 TL
Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL
2 Litre Çelik Termos 489 TL
Pazar Arabası 450 TL
3 Katlı Kurutmalık 849 TL
Mini Ütü Masası 299 TL
Termal Tayt 209 TL
Pijama Takımı 599 TL
Tam Fermuarlı Polar Sweat 299 TL
Çift Kişilik Microfiber Yorgan 469 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL
Banyo Paspası 99 TL
Banyo Paspas Seti 349 TL
Yüz Havlusu 99 TL
Masa Örtüsü 109 TL
Ultra Temizlik Seti 849 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 399 TL
Çamaşır Selesi 159 TL