KYK burs/kredi zammı 2026: GSB Ocak’ta KYK burs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL yatacak?

KYK burs ücretleri, 12 ay üzerinden yatırıldığından öğrenciler, tatil dönemlerinde de burs ödemelerinden yararlanabiliyor. Eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri için burslardan faydalanan öğrenciler KYK burs zammı oranını merak ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 650 binden fazla öğrenci burs ödemelerinden yararlanıyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencileri de burs ödemesi alıyor. Yeni yılda asgari ücret, memur-emekli maaşı ve sosyal ödemeler değişecek. Burs ödemeleri geçtiğimiz yıl %50 oranında zamlanmıştı. Peki KYK bursu ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? İşte, 2026 yılı burs zammı için yapılan açıklama…

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak “ İnşallah öğrencilerimiz için bir yeni artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

KYK burs ödemeleri 6 Ocak’ta hesaplara geçmeye başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın en geç 5 Ocak Pazartesi günü zamlı burs ücretini duyurması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl KYK burs zammı %50 oranında olurken 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl ise yıl sonu enflasyon beklentisinin %31-33 seviyelerinde olması sebebiyle bu oranın altında zam yapılması beklenmiyor.

KYK BURSLARINDA FARK ÖDEMESİ OLABİLİR

KYK burs zammının 6 Ocak tarihine kadar duyurulmaması durumunda öğrenciler, geçtiğimiz yılın tutarları üzerinden burs/kredi ödemelerini alacak. Bu ihtimalin düşük olduğu bilinse de zam oranı belli olduktan sonra öğrencilerin mağdur olmaması için zam oranı üzerinden fark ödemesi yapılacak.

KYK BURSU HESAPLAMASI 2026

KYK burs ücretlerine %35 zam yapılması durumunda 1.050 lira yükselecek ve 4 bin 50 liraya ulaşacak. %40 zam yapılması durumunda ise öğrencilere ödenen burs 1.200 lira yükselecek ve 4 bin 200 liraya ulaşacak. Zam oranının geçtiğimiz gibi %50 olması halinde ise burs/kredi tutarı 1.500 lira artacak ve 4.500 liraya ulaşacak.

YURT ÜCRETLERİ %40 ZAMLANMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı devlet yurtlarında konaklayan öğrenciler için oda tipine göre ücretler farklılık gösteriyor.

Oda tiplerine göre ücretler 750 TL ile 1.250 TL arasında farklılık gösteriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapılmıştı.

Genellikle burs ve yurt oranı zamları aynı oranda olduğundan burs ücretlerine yüzde 40 zam yapılabileceği ifade ediliyor.