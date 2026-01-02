ŞOK AKTÜEL ürünler kataloğu 3-6 Ocak! Bu hafta sonu ŞOK marketlere ısıtıcılar, televizyon ünitesi ve zigon sehpa geliyor!

ŞOK aktüel raflarında 3-6 Ocak tarihlerinde yerini alacak olan ürünler belli oldu. Aktüel ürünler raflarında bu hafta zincir marketin şubelerinde 2500 watt 5 çubuklu soba 1.649 TL'den, 2100 wat 3 çubuklu elektrikli soba ise 1.449 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca 2400 watt ayaklı ısıtıcı da 4.799 TL'den satışa çıkacak. Bu ısıtıcının uygun fiyatlı versiyonu olan 2300 watt duvar tipi ısıtıcı da 1.499 TL'den ŞOK aktüel raflarda 3-6 Ocak tarihlerinde yerini alacak. Isıtıcıların yanı sıra banyo dolabına ihtiyacı olan vatandaşlar için sepetli, 2 kapalı dolap 2 bin 599 TL'den satışa sunulacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kapsamında 3-6 Ocak'ta marketlere gelecek ürünler...

ŞOK 3-6 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Battaniye (120x170 cm): 229 TL

Battaniye Kalp Desenli (120x170 cm): 249 TL

Çift Kişilik Yorgan Çift Taraflı (195x215 cm): 1.399 TL

50 Pantolon Çorabı: 50 TL

50 Külotlu Çorap: 109 TL

15 Den 2'li Pantolon Çorabı: 44,95 TL

15 Den Külotlu Çorap: 69,95 TL

USB Şarjlı İnce/Kalem Pil 2'li (AA - AAA): 149 TL

Led Ampul: 13 TL

Led Ampul Beyaz Işık: 50 TL

Özel Lisanslı Arabalar: 129 TL

Fırlatıcı ve Taşıyıcı Ejderha: 649 TL

Akrobasi Pisti Yarış Seti: 299 TL

Pırıltılı / Prenses Bebekler: 249 TL

Kamp Macerası Oyun Seti: 349 TL

Şirin Bebek Aksesuarlı Set: 199 TL

Mezuniyet Balosu: 100 TL

Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar: 59,95 TL

ŞOK'A BU HAFTA SONU HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 3-6 OCAK?

Filtre Kahve Makinesi (Porselen kupa dahil): 1.499 TL

Cam Kettle: 899 TL

Kahve Baharat Öğütücü: 249 TL

Tost Makinesi: 499 TL

Su Bardağı 4'lü: 299 TL

Meşrubat Bardağı 4'lü: 299 TL

Fincan 2'li: 149 TL

Çay Seti 12 Parça (6'lı): 449 TL

Servis Tabağı (30 cm): 199 TL

Tatlı Tabağı 2'li: 100 TL

Kase 4'lü: 179 TL

Cam Kapaklı Karaf: 149 TL

Sürahi: 249 TL

Tabaklı Coffee Bardak: 75 TL

Hayvan Figürlü Kupa: 169 TL

Termos Kaktüs Desenli: 249 TL

ŞOK 3-6 OCAK AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Metalli Dekoratif 5 Raflı Kitaplık: 1.499 TL

Büyük Kitaplık (Beyaz/Safir Meşe): 1.799 TL

Mutfak Rafı - Atlantik Çam: 1.999 TL

Duvara Monte Metalli Kitaplık (Atlantik Çam): 1.699 TL

Metal Ayaklı Çalışma Masası (Atlantik Beyaz): 1.499 TL

Çapraz Ayaklı Metalli Çalışma Masası: 1.599 TL

Metal Ayaklı Raflı Çalışma Masası (Atlantik Çam/Beyaz): 1.999 TL

Metal Ayaklı Raflı Çalışma Masası (Meşe): 929 TL

TV Ünitesi (180 cm, Metal Ayak, LED): 2.999 TL

Kirli Sepetli 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap (Beyaz): 2.599 TL

Metalli İkili Yuvarlak Orta Sehpa (Atlantik Çam): 949 TL

3'lü Metal Ayaklı Zigon Sehpa (Meşe): 899 TL

Metalli Laptop Sehpası (Meşe): 549 TL

2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba: 1.449 TL

2500 Watt 5 Çubuk Quartz Soba: 1.649 TL

2000 W Elektrikli Fanlı Isıtıcı: 499 TL

Yağlı Radyatör: 2.899 TL

Duvar Tipi Isıtıcı: 1.499 TL

2400 Watt Isıtıcı: 4.799 TL