ŞOK AKTÜEL ürünler kataloğu 3-6 Ocak! Bu hafta sonu ŞOK marketlere ısıtıcılar, televizyon ünitesi ve zigon sehpa geliyor!

ŞOK aktüel raflarında 3-6 Ocak tarihlerinde yerini alacak olan ürünler belli oldu. Aktüel ürünler raflarında bu hafta zincir marketin şubelerinde 2500 watt 5 çubuklu soba 1.649 TL'den, 2100 wat 3 çubuklu elektrikli soba ise 1.449 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca 2400 watt ayaklı ısıtıcı da 4.799 TL'den satışa çıkacak. Bu ısıtıcının uygun fiyatlı versiyonu olan 2300 watt duvar tipi ısıtıcı da 1.499 TL'den ŞOK aktüel raflarda 3-6 Ocak tarihlerinde yerini alacak. Isıtıcıların yanı sıra banyo dolabına ihtiyacı olan vatandaşlar için sepetli, 2 kapalı dolap 2 bin 599 TL'den satışa sunulacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kapsamında 3-6 Ocak'ta marketlere gelecek ürünler...
Battaniye (120x170 cm): 229 TL
Battaniye Kalp Desenli (120x170 cm): 249 TL
Çift Kişilik Yorgan Çift Taraflı (195x215 cm): 1.399 TL
50 Pantolon Çorabı: 50 TL
50 Külotlu Çorap: 109 TL
15 Den 2'li Pantolon Çorabı: 44,95 TL
15 Den Külotlu Çorap: 69,95 TL
USB Şarjlı İnce/Kalem Pil 2'li (AA - AAA): 149 TL
Led Ampul: 13 TL
Led Ampul Beyaz Işık: 50 TL
Özel Lisanslı Arabalar: 129 TL
Fırlatıcı ve Taşıyıcı Ejderha: 649 TL
Akrobasi Pisti Yarış Seti: 299 TL
Pırıltılı / Prenses Bebekler: 249 TL
Kamp Macerası Oyun Seti: 349 TL
Şirin Bebek Aksesuarlı Set: 199 TL
Mezuniyet Balosu: 100 TL
Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar: 59,95 TL
Filtre Kahve Makinesi (Porselen kupa dahil): 1.499 TL
Cam Kettle: 899 TL
Kahve Baharat Öğütücü: 249 TL
Tost Makinesi: 499 TL
Su Bardağı 4'lü: 299 TL
Meşrubat Bardağı 4'lü: 299 TL
Fincan 2'li: 149 TL
Çay Seti 12 Parça (6'lı): 449 TL
Servis Tabağı (30 cm): 199 TL
Tatlı Tabağı 2'li: 100 TL
Kase 4'lü: 179 TL
Cam Kapaklı Karaf: 149 TL
Sürahi: 249 TL
Tabaklı Coffee Bardak: 75 TL
Hayvan Figürlü Kupa: 169 TL
Termos Kaktüs Desenli: 249 TL
Metalli Dekoratif 5 Raflı Kitaplık: 1.499 TL
Büyük Kitaplık (Beyaz/Safir Meşe): 1.799 TL
Mutfak Rafı - Atlantik Çam: 1.999 TL
Duvara Monte Metalli Kitaplık (Atlantik Çam): 1.699 TL
Metal Ayaklı Çalışma Masası (Atlantik Beyaz): 1.499 TL
Çapraz Ayaklı Metalli Çalışma Masası: 1.599 TL
Metal Ayaklı Raflı Çalışma Masası (Atlantik Çam/Beyaz): 1.999 TL
Metal Ayaklı Raflı Çalışma Masası (Meşe): 929 TL
TV Ünitesi (180 cm, Metal Ayak, LED): 2.999 TL
Kirli Sepetli 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap (Beyaz): 2.599 TL
Metalli İkili Yuvarlak Orta Sehpa (Atlantik Çam): 949 TL
3'lü Metal Ayaklı Zigon Sehpa (Meşe): 899 TL
Metalli Laptop Sehpası (Meşe): 549 TL
2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba: 1.449 TL
2500 Watt 5 Çubuk Quartz Soba: 1.649 TL
2000 W Elektrikli Fanlı Isıtıcı: 499 TL
Yağlı Radyatör: 2.899 TL
Duvar Tipi Isıtıcı: 1.499 TL
2400 Watt Isıtıcı: 4.799 TL