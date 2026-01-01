Yıldız futbolcudan tarihi itiraf! “Mourinho, Cristiano Ronaldo’yu ağlattı”

Serie A devi Milan’ın Hırvat yıldızı Luka Modric'ten tarihe geçecek bir itiraf geldi. Tecrübeli futbolcu, Real Madrid’de forma giydiği dönemde Cristiano Ronaldo ile Jose Mourinho arasında yaşananlara değindi.

Luka Modric, Portekizli teknik adamın Ronaldo’yu ağlattığını açıkladı. Modric'in bu itirafı futbol camiasında kısa sürede gündem oldu.

"SOYUNMA ODASINDA AĞLATTI"

Corriere della Sera'ya konuşan Modric, "Sahada her şeyini veren bir adam olan Cristiano Ronaldo'yu, bir kez olsun rakip bek oyuncusunun peşinden koşmadığı için soyunma odasında ağlattı. Mourinho oyunculara karşı çok açık sözlüdür, fakat gerçekten dürüsttür" dedi.

"OLMASAYDI, ASLA BURAYA GELEMEZDİM"

Mourinho'nun kendisini ısrarla Real Madrid'e istediğini belirten Modric, "O olmasa asla buraya gelemezdim. Onunla sadece bir sezon geçirdiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

MESSI Mİ RONALDO MU?

"Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?" sorusunu da cevaplayan Modric, "Onlar bir döneme damgasını vurdular. Cristiano'ya daha yakın hissediyorum çünkü onunla birlikte oynadım. Real Madrid'de takım arkadaşımdı ve siz de biliyorsunuz ki o sadece harika bir futbolcu değil; inanılmaz bir insan. Herkes bilmiyor ama kocaman bir kalbi var, her zaman başkalarına yardım etmeye hazır" diye konuştu.