Türk futbolunun acı kaybı! Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Türk futbolu, Galatasaray’ın sembol isimlerinden Gökmen Özdenak'ın vefat haberiyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki Özdenak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Edinilen bilgilere göre, kalbinin iki kez durması sonucu müdahalelere yanıt veremeyen Özdenak hayatını kaybetti.

GALATASARAY KULÜBÜNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı camia, acı haberi resmi kanallarından duyurarak bir taziye mesajı yayımladı. Kulüp tarafından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı Divan üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

