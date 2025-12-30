Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

Sarı-kırmızılı yönetim, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dominasyon kuracak bir kadro için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz yaz yüksek maliyeti nedeniyle sonuçlanamayan Hakan Çalhanoğlu transferinde, bu kez şartlar tamamen Galatasaray’ın lehine döndü. Çizme’den gelen haberler, yıldız futbolcunun kariyerine İstanbul’da devam etme arzusunun bu transferde kilit rol oynayacağını gösteriyor.

İTALYA’DAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Galatasaray, gelecek sezonun kadro mühendisliğinde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı camiada heyecan oluşturan iddia bu kez İtalya’dan geldi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, "çocukluk aşkım" dediği parçalı formaya her zamankinden daha yakın.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz yaz Inter’in 30 milyon euro bonservis inadına takılan transferde şartlar Galatasaray lehine değişiyor. İtalyan basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; Cimbom, sözleşmesinin son yılına girecek olan tecrübeli ismi 15 milyon euro gibi makul bir rakama bitirmeyi hedefliyor.

INTER’İN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a olan ilgisi sadece bir iddiadan ibaret değil. Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan gönül bağını ön planda tutarak Inter’den gelen sözleşme yenileme tekliflerini geri çevirdiği belirtiliyor. İtalyan devinin sezon sonuna kadar oyuncuyu elinde tutmak istediği, ancak yaz transfer döneminde vedaya hazırlandığı kaydedildi.

JUVENTUS’TA DEVREDE

Transfer yarışında sadece Galatasaray yok, Serie A devi Juventus da Hakan’ı kadrosuna katmak için pusuda bekliyor. Ancak bu noktada Galatasaray’ın elini güçlendiren çok kritik bir aile faktörü detayı var. Hakan’ın eşinin İstanbul’da yaşama isteği, başarılı orta saha oyuncusunun rotasını Florya’ya çevirmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maçta forma giyen milli yıldız, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.