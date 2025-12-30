Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, Avrupa transfer piyasasını sarsacak dev hamle için geri sayıma geçti. İtalyan basını, Inter formasıyla fırtınalar estiren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun parçalı formayı giymeye çok yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 10:33

Sarı-kırmızılı yönetim, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dominasyon kuracak bir kadro için düğmeye bastı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

Geçtiğimiz yaz yüksek maliyeti nedeniyle sonuçlanamayan Hakan Çalhanoğlu transferinde, bu kez şartlar tamamen Galatasaray’ın lehine döndü. Çizme’den gelen haberler, yıldız futbolcunun kariyerine İstanbul’da devam etme arzusunun bu transferde kilit rol oynayacağını gösteriyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

İTALYA’DAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Galatasaray, gelecek sezonun kadro mühendisliğinde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı camiada heyecan oluşturan iddia bu kez İtalya’dan geldi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, "çocukluk aşkım" dediği parçalı formaya her zamankinden daha yakın.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz yaz Inter’in 30 milyon euro bonservis inadına takılan transferde şartlar Galatasaray lehine değişiyor. İtalyan basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; Cimbom, sözleşmesinin son yılına girecek olan tecrübeli ismi 15 milyon euro gibi makul bir rakama bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

INTER’İN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a olan ilgisi sadece bir iddiadan ibaret değil. Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan gönül bağını ön planda tutarak Inter’den gelen sözleşme yenileme tekliflerini geri çevirdiği belirtiliyor. İtalyan devinin sezon sonuna kadar oyuncuyu elinde tutmak istediği, ancak yaz transfer döneminde vedaya hazırlandığı kaydedildi.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

JUVENTUS’TA DEVREDE

Transfer yarışında sadece Galatasaray yok, Serie A devi Juventus da Hakan’ı kadrosuna katmak için pusuda bekliyor. Ancak bu noktada Galatasaray’ın elini güçlendiren çok kritik bir aile faktörü detayı var. Hakan’ın eşinin İstanbul’da yaşama isteği, başarılı orta saha oyuncusunun rotasını Florya’ya çevirmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular

SEZON KARNESİ

Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maçta forma giyen milli yıldız, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu harekatı! Bonservisini duyurdular
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.