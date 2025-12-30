Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti

Galatasaray’da ara transfer dönemi için geri sayım başlarken, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yönetim dört koldan çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, hem kadro derinliğini artırmayı hem de ilk 11’e doğrudan katkı sağlayacak isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti
Galatasaray yönetimi, şampiyonluk yolunda hata yapmamak adına transferde vites yükseltti.

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti

Teknik direktör Okan Buruk, hazırladığı kapsamlı transfer dosyasını Başkan Dursun Özbek’e sunarak yol haritasını netleştirdi. İdeal kadro yapısını bozmadan ilerlemek isteyen sarı-kırmızılı camia, 6 Şubat 2026’ya kadar takıma dört yeni ismi dahil etmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti

Özellikle orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilen, fizik kalitesi yüksek bir profil üzerinde duruluyor.

ORTA SAHAYA EDERSON VE ONYEDİKA

Sarı-kırmızılı ekibin scout ekibi ve teknik heyeti, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan isimler üzerine yoğunlaşmış durumda. Listenin ilk sıralarında Atalanta’nın 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Ederson ile Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Nijeryalı Raphael Onyedika yer alıyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti

Piyasa değerleri ve performanslarıyla Avrupa’nın dikkatini çeken bu iki isim için girişimlerini sürdüren yönetim, Atletico Madrid ve Manchester City ile oynanacak zorlu maçların ardından transfer trafiğini iyice hızlandıracak. Bu hamleyle birlikte orta sahanın direncinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti

KULÜBEDE REVİZYON ZAMANI

Transfer operasyonu sadece ilk 11 takviyesiyle sınırlı kalmayacak. Sezonun ilk devresinde yedek kulübesinden istediği katkıyı alamayan Okan Buruk, rotasyonu güçlendirmek adına üç farklı bölgeye daha oyuncu istiyor. Bu kapsamda stoper hattına alternatif bir isim, orta sahaya rotasyon oyuncusu ve hücum hattını çeşitlendirecek bir forvet takviyesi için çalışmalar sürüyor. Yönetim, özellikle "+2" kuralına uygun genç ve potansiyelli profilleri inceleme altına aldı.

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti

VEDALAR KAPIDA

Yeni isimlere yer açmak ve yabancı kontenjanını dengelemek adına takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Beklenen patlamayı yapamayan Yusuf Demir ile yolların ayrılması ve sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti

Diğer taraftan, takımdaki geleceği merak konusu olan Berkan Kutlu’nun da ayrılık talebine teknik heyetten onay çıktı. Galatasaray, bu ayrılıklarla birlikte hem maaş bütçesinde yer açacak hem de planlanan dört takviye için resmi prosedürleri tamamlayacak.

Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk listesini yönetime iletti
