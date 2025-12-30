Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, hücum hattındaki yıldız isimlerine destek olacak geçici bir takviye ararken gözünü Avrupa devinde beklediği şansı bulamayan İtalyan golcüye dikti. Devler Ligi'ndeki kritik randevuyu fırsata çevirmek isteyen yönetim, İspanyol kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu
Galatasaray, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin yanına güçlü bir alternatif eklemek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu

HEDEF RASPADORİ

Sarı-kırmızılı yönetimin listesindeki en dikkat çekici isim ise şu anda Atletico Madrid forması giyen Giacomo Raspadori. İspanyol ekibinde kadro planlamasının dışında kalan 25 yaşındaki forvet için kiralama formülü üzerinde duruluyor.

Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SONRASI MASAYA OTURULACAK

Transfer operasyonu için stratejik bir tarih belirlenmiş durumda. 21 Ocak’ta Şampiyonlar Ligi kapsamında İstanbul’da oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid mücadelesi, aynı zamanda transfer pazarlıklarına sahne olacak.

Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu

Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu maç için kente gelecek olan İspanyol yönetimiyle bir araya gelerek İtalyan futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için resmi temasları başlatacak.

PAZARLIK MASASINDAKİ KRİTİK MADDE

Sezon başında Napoli’den 22 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’e transfer olan ancak beklediği süreyi alamayan Raspadori için Galatasaray’ın net bir duruşu var.

Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu

Yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmak istese de sözleşmeye "zorunlu satın alma" maddesi ekletmeye sıcak bakmıyor. İspanyol temsilcisi bu şartı kabul ederse transferin bitirilmesi hedefleniyor.

WAHİ DE GÜNDEMDE

Forvet transferinde tek seçenek Raspadori değil. Yönetim, bir yandan İtalyan oyuncu için nabız yoklarken diğer yandan Frankfurt forması giyen Elye Wahi için de kiralama teklifini masada tutuyor.

Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu

21 Ocak’taki kritik zirveye kadar alternatif isimlerle görüşmelerin süreceği ve en uygun maliyetli ismin ocak ayı bitmeden takıma dahil edileceği öğrenildi.

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı!
