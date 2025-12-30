Galatasaray'dan Atletico Madrid çıkarması! Transferde kritik tarih belli oldu

Kategoriler
Galatasaray, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin yanına güçlü bir alternatif eklemek için transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılı yönetimin listesindeki en dikkat çekici isim ise şu anda Atletico Madrid forması giyen Giacomo Raspadori. İspanyol ekibinde kadro planlamasının dışında kalan 25 yaşındaki forvet için kiralama formülü üzerinde duruluyor.
Transfer operasyonu için stratejik bir tarih belirlenmiş durumda. 21 Ocak’ta Şampiyonlar Ligi kapsamında İstanbul’da oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid mücadelesi, aynı zamanda transfer pazarlıklarına sahne olacak.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu maç için kente gelecek olan İspanyol yönetimiyle bir araya gelerek İtalyan futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için resmi temasları başlatacak.
Sezon başında Napoli’den 22 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’e transfer olan ancak beklediği süreyi alamayan Raspadori için Galatasaray’ın net bir duruşu var.
Yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmak istese de sözleşmeye "zorunlu satın alma" maddesi ekletmeye sıcak bakmıyor. İspanyol temsilcisi bu şartı kabul ederse transferin bitirilmesi hedefleniyor.
Forvet transferinde tek seçenek Raspadori değil. Yönetim, bir yandan İtalyan oyuncu için nabız yoklarken diğer yandan Frankfurt forması giyen Elye Wahi için de kiralama teklifini masada tutuyor.
21 Ocak’taki kritik zirveye kadar alternatif isimlerle görüşmelerin süreceği ve en uygun maliyetli ismin ocak ayı bitmeden takıma dahil edileceği öğrenildi.