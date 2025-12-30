Menü Kapat
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı!

Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Gümüştekin tedaviye alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 09:29

Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı!

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gümüştekin’in tedavi altına alındığı öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı!

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, saldırının nedeni ve şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İbrahim Gümüştekin’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayın arka planı ve olası bağlantıları detaylı şekilde araştırılıyor.

