Torreira'dan Galatasaray'a veda sinyali! Gitmek istediği takımı açıkladı

Galatasaray'a geldiği günden beri oynadığı başarılı futbolu istikrarlı şekilde sürdürerek taraftarların gönlünde taht kuran Lucas Torreira'dan ayrılık sinyali geldi. Uruguaylı yıldız, katıldığı bir programda transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EMILIANO MARTINEZ İTİRAFI

Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in Galatasaray'a transferi için kendisiyle temasa geçtiğini belirten Lucas Torreira, "Muslera'nın ayrılığı sonrası Emiliano Martinez'in de Aston Villa'dan ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum. Ama olmadı, gerçekleşmedi" diye konuştu.

TORREIRA GÖNLÜNDE YATAN TAKIMI AÇIKLADI

Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili de konuşan Torreira, programda kendisine yöneltilen "Bir gün Boca Juniors'ta oynamak ister misin?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğin… başka olduğunu da anlıyorum. Şu an Galatasaray'la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım da kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor; 'Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?' diye. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem. Ama kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim.

"BOCA'DA OYNAMAYA CAN ATIYORUM"

Ben Boca'da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta. Ama bunun için hazırlanıyorum da, çünkü bu dünyanın kolay olmadığını biliyorum. Çok kısa süre önce onunla konuştum ve çok önemli bir konuşma yaptık. Yoğun bir konuşmaydı; bana birçok şeyi anlattı. Ben de hazırlık yapıyorum, eğer bir gün olursa diye. Ama olmazsa diye de hazırlanıyorum, çünkü olmayabilir. Sadece benim Boca'da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca'nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Ama umarım, umarım bir gün olur."

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 29 yaşındaki Torreira'nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.