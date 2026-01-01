Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Torreira'dan Galatasaray'a veda sinyali! Gitmek istediği takımı açıkladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ayrılık ateşini yaktı. Gönlünde yatan takımı açıklayan Uruguaylı oyuncu, "Orada oynamaya can atıyorum, ölüyorum adeta. Umarım olur" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Torreira'dan Galatasaray'a veda sinyali! Gitmek istediği takımı açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 09:20

Galatasaray'a geldiği günden beri oynadığı başarılı futbolu istikrarlı şekilde sürdürerek taraftarların gönlünde taht kuran Lucas Torreira'dan ayrılık sinyali geldi. Uruguaylı yıldız, katıldığı bir programda transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EMILIANO MARTINEZ İTİRAFI

Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in Galatasaray'a transferi için kendisiyle temasa geçtiğini belirten Lucas Torreira, "Muslera'nın ayrılığı sonrası Emiliano Martinez'in de Aston Villa'dan ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum. Ama olmadı, gerçekleşmedi" diye konuştu.

Torreira'dan Galatasaray'a veda sinyali! Gitmek istediği takımı açıkladı

TORREIRA GÖNLÜNDE YATAN TAKIMI AÇIKLADI

Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili de konuşan Torreira, programda kendisine yöneltilen "Bir gün Boca Juniors'ta oynamak ister misin?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

Torreira'dan Galatasaray'a veda sinyali! Gitmek istediği takımı açıkladı

"Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğin… başka olduğunu da anlıyorum. Şu an Galatasaray'la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım da kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor; 'Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?' diye. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem. Ama kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim.

Torreira'dan Galatasaray'a veda sinyali! Gitmek istediği takımı açıkladı

"BOCA'DA OYNAMAYA CAN ATIYORUM"

Ben Boca'da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta. Ama bunun için hazırlanıyorum da, çünkü bu dünyanın kolay olmadığını biliyorum. Çok kısa süre önce onunla konuştum ve çok önemli bir konuşma yaptık. Yoğun bir konuşmaydı; bana birçok şeyi anlattı. Ben de hazırlık yapıyorum, eğer bir gün olursa diye. Ama olmazsa diye de hazırlanıyorum, çünkü olmayabilir. Sadece benim Boca'da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca'nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Ama umarım, umarım bir gün olur."

Torreira'dan Galatasaray'a veda sinyali! Gitmek istediği takımı açıkladı

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 29 yaşındaki Torreira'nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.