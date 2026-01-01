En yüksek emekli promosyonu veren bankalar 2026 Ocak listesi: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayından itibaren maaşlarının %12-13 seviyesinde artması beklenirken memur emeklilerinin zam oranı ise %18’lere ulaşacak. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Geçtiğimiz dönemde maaşını taşıyarak promosyon alan emekliler ise taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapması durumunda kalan süreye denk gelen kısmını iade ederek yeni promosyon alabilecek. Bankalar, mevcut promosyonlarını 31 bin lira seviyesine çekerken bazı bankalar ise ek kampanyalarla birlikte 60 bin lira promosyon imkanı sağlıyor. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, 2026 Ocak emekli banka promosyonu kampanyaları…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARI 2026 OCAK

Emekli maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. 4A, 4B, 4C emeklileri promosyon müracaatlarını şubeler, internet bankacılığı, mobil bankalar, ATM’ler, SMS ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden yapabilir.

Emekli maaşını taşıyan emeklilere, 3 yıl peşin promosyon tutarı kesintisiz olarak ödenir. 3 yıl içerisinde maaşını farklı bankaya taşıyan ve promosyon ödemesinden yararlanan emekliler, cayma bedelini ödeyerek yeni promosyon alabilir. 2026 Ocak ayı itibarıyla güncel emekli promosyon ödemeleri, ek kampanyalarla birlikte 21 bin lira ile 61 bin lira arasında değişiyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emekli banka promosyon ödemeleri maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. TEB Bankası 12 bin lira ana promosyon ödemesinin yanı sıra otomatik fatura talimatı gibi ek koşulları sağlayanlara 9 bin lira ek ödemeyle 21 bin liraya kadar promosyon sağlıyor.

Garanti BBVA ise 15 bin liraya kadar nakit promosyon imkanı sağlarken bonus kart harcaması, sigorta ve avans hesap kullanımıyla birlikte toplamda promosyon ödemesini 25 bin liraya kadar çıkartıyor.

Kamu bankalarından olan Halkbank ise emekli maaşını kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilerine 60 bin liraya kadar avantaj paketi sunuyor. 30 bin lira 12 ay taksitli nakit avans veren pakette market, fatura sağlık harcamalarında 35 bin liraya kadar indirimler ve 3.500 liraya kadar ParafPara fırsatı sunuyor.

Türkiye İş Bankası ise 15 bin lira nakit promosyon ödemesinin yanı sıra 9 bin lira ek promosyonla toplamda 24 bin liralık promosyon imkanı veriyor.

Vakıfbank ise 12 bin lira nakit promosyon ve Troy emekli kredi ile yapılan alışverişlerde 18 bin TL’lik ek kazanımla toplamda 30 bin lira avantaj sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENECEK

2026 yılının Ocak ayından itibaren bankalar promosyon çalışmalarına başladı. Emekli maaşları 5 Ocak’ta zamlanacak. Promosyon yarışı kızışırken bankalar yeni promosyon ödemelerini müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü emeklilerin alacağı zam oranları Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri şimdiden %11.20 zammı hak etti.