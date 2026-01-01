33. Dönem POMEM başvuruları 2026! POMEM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjan dağılımı

33. Dönem POMEM 10 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır ve şartları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre KPSS P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan KPSS'den P93 puan türünden en az 65 almış olmak gerekiyor.

Ayrıca adayların 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yaıymlanan POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları da sağlaması gerekiyor. Adaylar başvuru işlemlerini 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında "https://www.ais.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirebilecek. Başvuru yapmayı düşünen lisans ve önlisans mezunu adaylar tarafından 33. Dönem POMEM başvuruları nereden yapılır, kontenjan dağılımı ve şartları araştırılmaya başlandı.

33. DÖNEM POMEM KONTENJAN DAĞILIMI

33. dönem pomem başvurularında açıklanan bilgilere göre lisans mezunu 6.800 erkek ile 1.200 kadın öğrenci alımı olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. önlisans mezunu ise 1.700 erkek ile 300 kadın aday olmak üzere toplam 2.000 bin öğrenci alımı yapılacak. 33. Dönem POMEM başvuurlarında toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacak. Başvurularda kontenjanın on katına kadar aday şahsen müracaat etmek üzere çağırılacak.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

33. Dönem POMEM başvuruları açıklanan bilgilere göre "https://www.ais.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar Polis Memuru olarak ataması gerçekleştirilecek.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan "33. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuru Duyurusu"nda yer alan bilgilere göre 33. Dönem POMEM başvuru şartları şöyle:

"a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."