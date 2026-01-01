Almanya’da yeni yıl kutlamalarında facia! Havai fişek ölüm getirdi

Almanya'da geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamalarında tatsız hadiseler yaşandı. Almanya'nın birçok şehrinde havai fişeklerin yanlış ve uygunsuz kullanımı en az iki kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı.

Almanya'nın Bielefeld şehrinde iki ayrı olayda her ikisi de 18 yaşındaki iki genç, havai fişek patlamaları esnasında aldıkları yaralar sonucu hayatını kaybederken, kuzeydeki Rostock şehrinde havai fişek patlaması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan çocuk aldığı yaralar nedeniyle sol elini kaybetti. Leipzig şehrinde ise 16 yaşındaki bir genç, yasaklı havai fişeği ateşlemeye çalışırken ellerinden ağır şekilde yaralandı.

Şehirde çöp kutularının ateşe verilmesi üzerine bölgeye giden ve olaya müdahale etmek isteyen polislere bazı kişilerce havai fişeklerle saldırı yapıldı. Polis olayların daha da büyümesini önlemek için bölgeden geri çekilmek durumunda kaldı.

BAŞKENTTE YÜZLERCE GÖZALTI

Başkent Berlin’de de yılbaşı gecesi olaylı geçti. Berlin’de havai fişek patlamaları sırasında en az 25 kişi yaralandı. Yaralılardan çocuk yaştaki 8 kişinin durumunun ciddi olduğu, el ve yüz bölgelerinde kısmi uzuv kayıpları yaşadıkları belirtildi. Yaşları 7 ile 17 arasında olan çocuklardan bazılarının parmakları ve elleri ampute edildi.

Berlin polisi yılbaşı gecesi tehlikeli havai fişek kullanımı nedeniyle 400 kişiyi gözaltına aldı. 30 polis memuru yasak bölgede havai fişek kullananlara müdahale sırasında yaralandı.

Hamburg şehrindeki yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan olaylarda ise 10 polis memuru hafif yaralandı.

Başkentin farklı semtlerinde havai fişek kullanımı sonrası yangınlar çıktı. Kreuzberg semtinde kimliği belirsiz kişiler bir aracı ateşe verdi. Bavyera eyaletinin farklı bölgelerde havai fişeklerin neden olduğu yangınlarda da en az 11 kişi yaralandı. Erfurt şehrinde ise patlatılan havai fişeklerin bir binanın çatısına düşmesi sonucu yangın çıktı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Nürnberg şehrinde ise yılbaşı gecesi 878 yangın çağrısı alındı. Birçoğu havai fişek patlamalarının neden olduğu küçük çaplı yangınlarda can kaybı yaşanmazken, hafif yaralılar olay yerinde tedavi edildi.

Almanya’da geçen yılki yılbaşı kutlamalarında da 5 kişi hayatını kaybetmişti.