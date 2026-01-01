Hollanda'da yeni yıl kutlamaları tatsız bitti! 154 yıllık tarihi kilise küle döndü

Avrupa ülkesi Hollanda'nın kalbi, başkent Amsterdam'da, yeni yıl kutlamaları istenmeyen olaylara sahne oldu.

Vondelkerk Kilisesi, kutlamalar sırasında yerel saatle gece 02.30'da alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle kule tamamen çökerken, alevler yükseldiği için çevredeki evlerde yaşayanlar da tahliye edildi.

KURTARILAMAYABİLİR

Tarihi kiliseye yakın tüm çevre sokaklar trafiğe kapatıldı ve bölgede acil durum ilan edildi. Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi sözcüsü, 154 yıllık kilisenin "kurtarılamayacağını" ve "tüm kilisenin yıkılabileceğini" söyledi.

Kilise, 1872 yılında inşa edilmişti ve 1977'ye kadar Katolik Kilisesi olarak kullanıldı. 48 yıldır ise sadece özel etkinlikler için kullanılıyordu.