Dünya beşik gibi! Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğusunda, kıyıya 91 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.
Derinliği 19 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı.