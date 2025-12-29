Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Duvarı delip banka kasası soydular: Hırsızlık yangın alarmıyla ortaya çıktı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Gelsenkirchen şehrinde matkapla duvarı delen hırsızlar, Noel tatilini de fırsat bilip banka kasası soydular.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Duvarı delip banka kasası soydular: Hırsızlık yangın alarmıyla ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 15:41

Almanya'da Noel tatilini fırsat bilen hırsızlar, tasarruf bankasını soydu. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gelsenkirchen şehrindeki bankanın bulunduğu bölgedeki otoparkın tünelini kullanan hırsızlar, bodrum katına ulaştılar. Ardından da matkapla duvarı delerek kasanın olduğu bölüme geldiler. Kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla kaçtı.

ISI VE TOZ YANGIN ALARMINI TETİKLEDİ

Polis, olaydan bugün yerel saatle 03.58'de yangın alarmının devreye girmesi üzerine bankaya giden itfaiye ekiplerinin yaptığı bilgilendirmeyle haberdar oldu. Profesyonel oldukları belirtilen hırsızların, bankanın kasasına ulaşmak için duvarı deldikleri sırada ortaya çıkan ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürttükleri öğrenildi.

Duvarı delip banka kasası soydular: Hırsızlık yangın alarmıyla ortaya çıktı

Gelsenkirchen polisi Alman medyasına yaptığı açıklamada, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtti.

ÇALINAN PARANIN MİKTARI BELİRSİZ

Hırsızların ne kadar süre bankada kaldıkları belirsizliğini korurken, çalınan paranın miktarının yapılacak kontroller sonrası ortaya çıkacağı bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, bilgi sahibi olanların güvenlik yetkililerine başvurmasın çağrısında bulundu.

Almanya'da 24-25-26 Aralık günleri bankalar başta olmak üzere resmi daireler Noel arifesi ve bayramı nedeniyle kapalıydı. 27 ve 28 Aralık tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için Noel tatili 5 günü çıkmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pilot maaşı dudak uçuklattı! X'de herkes bunu konuşuyor
Yılın ilginç tıbbi vakaları: Adam, balık tarafından bıçaklandı, göz içi diş ameliyatı...
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.