Duvarı delip banka kasası soydular: Hırsızlık yangın alarmıyla ortaya çıktı

Almanya'da Noel tatilini fırsat bilen hırsızlar, tasarruf bankasını soydu. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gelsenkirchen şehrindeki bankanın bulunduğu bölgedeki otoparkın tünelini kullanan hırsızlar, bodrum katına ulaştılar. Ardından da matkapla duvarı delerek kasanın olduğu bölüme geldiler. Kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla kaçtı.

ISI VE TOZ YANGIN ALARMINI TETİKLEDİ

Polis, olaydan bugün yerel saatle 03.58'de yangın alarmının devreye girmesi üzerine bankaya giden itfaiye ekiplerinin yaptığı bilgilendirmeyle haberdar oldu. Profesyonel oldukları belirtilen hırsızların, bankanın kasasına ulaşmak için duvarı deldikleri sırada ortaya çıkan ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürttükleri öğrenildi.

Gelsenkirchen polisi Alman medyasına yaptığı açıklamada, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtti.

ÇALINAN PARANIN MİKTARI BELİRSİZ

Hırsızların ne kadar süre bankada kaldıkları belirsizliğini korurken, çalınan paranın miktarının yapılacak kontroller sonrası ortaya çıkacağı bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, bilgi sahibi olanların güvenlik yetkililerine başvurmasın çağrısında bulundu.

Almanya'da 24-25-26 Aralık günleri bankalar başta olmak üzere resmi daireler Noel arifesi ve bayramı nedeniyle kapalıydı. 27 ve 28 Aralık tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için Noel tatili 5 günü çıkmıştı.