Hastane şantiyesinde korku dolu anlar! Yemekhanenin çatısı yıkıldı

Şırnak’ta şantiye alanında bulunan konteyner yemekhane, artan kar yükü ve kuvvetli rüzgara daha fazla dayanamayarak aniden çöktü.
Büyük bir paniğe neden olan olay sırasında yemekhane içerisinde kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.
Yaşanan çökmede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, hasar gören yemekhane tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yetkililerin, çalışanların mağduriyet yaşamaması için alternatif yemekhane alanları oluşturulması ve hasarın kısa sürede giderilmesi yönünde çalışma başlattığı öğrenildi.