Elazığ'da minibüs şarampole devrildi! 9 yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolu Mollakendi mevkiinde meydana gelen kazada, Kovancılar-Elazığ seferini yapan minibüs, karla kaplı yolda kayarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada, 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.