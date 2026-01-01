Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Arabayı kendim tamir ederim diyenlere şok: BMW'den 'logolu vida' engeli

BMW, standart aletlerle açılması mümkün olmayan "logolu vida" patentiyle güvenliği artırmayı hedeflerken tamir hakkı savunucularının tepkisini çekti.

Murat Makas
01.01.2026
01.01.2026
Otomotiv devi BMW, araç sahiplerini ve tamircileri yakından ilgilendiren yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirket, standart aletlerle açılması imkansız olan ve sadece yetkili servislerde müdahale edilebilen "logolu vida" tasarımı üzerinde çalışıyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) veritabanında ortaya çıkan belgelere göre BMW, kendi logosunu yansıtan özel bir vida başı tasarımı üzerinde çalışıyor. Patent belgelerinde yer alan şemalarda, bu vidaların standart tornavida veya anahtarlarla gevşetilmesi ya da sıkılaştırılmasının imkansız olduğu belirtiliyor.

Arabayı kendim tamir ederim diyenlere şok: BMW'den 'logolu vida' engeli

SADECE YETKİLİ SERVİSLER AÇABİLECEK

İşlemi gerçekleştirmek için BMW'nin yetkili servislerinde bulunan veya sadece ortak markalar tarafından sağlanan özel ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor. Belgelerde geçen ifadeler, vida başlarındaki girintilerin yaygın aletlerin kullanımını engellediğini açıkça ortaya koyuyor.

Yani araç sahipleri, en basit onarımlar için bile yetkili servislere mahkum kalabilir

BMW'NİN BAHANESİ: GÜVENLİK

Alman üreticinin mantığına göre, özel vida başı tasarımı yetkisiz müdahalelere karşı üst düzey koruma sağlıyor. Şirket, vidaların konsol ve koltuk gibi bileşenleri sabitlemek için kullanılacağını, ancak diğer parçalarda da tercih edilebileceğini belirtiyor.

Arabayı kendim tamir ederim diyenlere şok: BMW'den 'logolu vida' engeli

ONARIM HAKKI SAVUNUCULARI ENDİŞELİ

BMW'nin sadece onaylı aletlerle erişime izin verme vizyonu, güvenlik açısından doğru bir adım gibi görünse de "onarım hakkı" tartışmalarını alevlendiriyor. Daha önce Nissan ve Skoda gibi markalar da yedek parçaya erişimi kısıtladığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Öte yandan ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) parça kısıtlamalarını bir hak ihlali olarak değerlendirmesi de BMW'nin patentinin gelecekte yasal engellerle karşılaşabileceğini gösteriyor.

#Otomobil
