Trump'ın yılbaşı partisine damga vurdu! 10 dakikada yaptı, 3 milyon dolara satıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği yeni yıl balosuna damga vuran bir olay gerçekleşti. Trump'ın "dünyanın en iyi yaşayan sanatçılardan biri" olarak tanıttığı Vanessa Horabuena'nın sahneye çıkmasıyla yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde yer alan şahsına ait Mar-a-Lago malikanesinde yeni yıl balosu düzenledi. Malikane sıra dışı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Başkan Trump'ın gözleri önünde sahnede kısa süre içinde yapılan büyük bir İsa portresi, aynı dakikada açık artırma usülü satışa sunuldu.

Yeni yıl gecesi Trump'ın Palm Beach'te yer alan kulübü Mar-a-Lago'da düzenlenen davet, ilk bakışta klasik bir yılbaşı balosunu çağrıştırıyordu. Beyaz mumlarla donatılmış masalar, kürk mantolarına bürünen konuklar ve havuz başında yapılan sohbetler gecenin alışıldık manzaraları arasındaydı.

Davetliler daha sonra Trump’ın Beyaz Saray’da da kopyalamayı planladığı Donald J. Trump Grand Ballroom’a geçti.

Soğuk hava kürk mantoların geceye damga vurmasına neden olurken, müzisyenler “Star-Spangled Banner” ve “God Bless America” parçalarını tekrar tekrar seslendirdi.

Trump'ın yılbaşı partisine damga vurdu! 10 dakikada yaptı, 3 milyon dolara satıldı

TRUMP, NETANYAHU İLE BİR ARAYA GELDİ

Trump, salona girmeden önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu ile bir araya geldi.

Pazartesi günü Gazze'de ateşkesi görüşmek üzere ABD başkanının Palm Beach'teki konutuna gelen Netanyahu, sosyal medya paylaşımlarına göre yılbaşı partisine de katıldı.

Trump’ın Mar-a-Lago’da yeni yılı karşılaması, 20 yılı aşkın süredir devam eden bir gelenek olarak biliniyor. İlk başkanlık döneminde artan bilet fiyatları birkaç yıl önce bin dolara ulaşırken, bu yıl kişi başı bin 450 dolara çıktı. Söz konusu ücret, sabit menüden oluşan yemeğin yanı sıra Trump’ı kadife bir şeridin gerisinden izleme olanağı da sağlıyor.

Bu yılki davete, Birleşik Arap Emirlikleri’nden milyarder iş insanı Hussain Sajwani’nin yanı sıra film yapımcısı Brett Ratner, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Grup Başkanvekili Tom Emmer ile eski televizyon sunucusu ve halen Washington DC Başsavcısı görevini yürüten Jeanine Pirro da katıldı.

Trump, eşi Melania Trump ile birlikte salona girerken alışılmışın aksine kısa ve sakin konuştu. Yeni yıl dileği sorulduğunda, “Dünyada barış.” cevabını verdi.

Trump'ın yılbaşı partisine damga vurdu! 10 dakikada yaptı, 3 milyon dolara satıldı

10 DAKİKA İÇİNDE MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE SANAT

Gecenin en dikkat çekici anı ise Trump’ın “dünyanın en iyi yaşayan sanatçılarından biri” olarak tanıttığı Vanessa Horabuena’nın sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Hızlı resim yapma tekniğiyle tanınan Vanessa Horabuena, canlı müzik eşliğinde büyük siyah bir tuval üzerinde çalışmaya başladı. Sanatçı, on dakika içinde büyük bir İsa portresi ortaya çıkardı.

Trump, eseri izlerken “Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum” dedi ve açık artırmayı 100 bin dolardan başlattı. Açık artırmada teklifler hızla yükseldi. 200 bin ve 500 bin dolarlık tekliflerin ardından, milyarder Hussain Sajwani’nin 550 bin dolarlık teklifi geldi. Açık artırma sonunda tablo, 3 milyon dolara yaklaşan bir bedelle satıldı.

Trump'ın yılbaşı partisine damga vurdu! 10 dakikada yaptı, 3 milyon dolara satıldı
