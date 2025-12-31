Avustralya Bondi saldırısını unutmadı: Önce anma ardından yılbaşı coşkusu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güney Yarım Küre'de bulunan Avustralya, TSİ 16.00'da 2026 yılına "merhaba" dedi. 14 Aralık Pazar günü Sydney'deki Bondi Plajı'nda hayatını kaybeden 15 kişi ise unutulmadı. Harbour Köprüsü, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına beyaz ışıkla aydınlatıldı. Saldırıda yaşamını yitirenler için müzik durdurularak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından yeni yıl kutlaması başladı, havai fişek gösterileri dakikalarca sürdü.