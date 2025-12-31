Menü Kapat
Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları

Yeni yıl mesajları, yılbaşı mesajları özellikle yeni yıl heyecanını arkadaşlarıyla ve ailesiyle yaşayacaklar tarafından tercih ediliyor. Umutlar, beklentiler, hayallerle birlikte yeni yıla merhaba diyecekler, arkadaşlarına aldıkları hediyelerin üzerine yılbaşı notları ekleyecek. Resimli yılbaşı mesajları, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görürken kimisi ise kurumsal yeni yıl mesajları ve aileye yılbaşı mesajlarını tercih ediyor. Takvimler değişirken ve yeni yılda sevdiklerini unutamadıklarını hissettirmek isteyenler, anneye, babaya, arkadaşa, akrabaya, eşe ve iş arkadaşlarının yeni yılını tebrik edecek. Bizde sizler için en farklı, uzun, kısa ve umut dolu yılbaşı mesajlarını derledik. İşte, Hoşgeldin 2026 temalı sözler ve mesajlar…

Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları
Yılbaşı mesajları 2026, Instagram, Facebook, Twitter(X), Telegram ve diğer sosyal medya platformlarında sıkça kullanılıyor. Yeni yıla kavuşmanın verdiği huzuru ve yeni yıl umutlarını yakın çevresiyle paylaşacaklar, alternatif olarak kullanılabilecekleri sözler üzerine yoğunlaşıyor. Yeni yıl mesajlarında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıkarken yeni bir yıla girmenin heyecanı, paylaşılan sözlere yansıtıyor. Takvimler yeni yılı gösterirken sevdiklerinden uzakta yeni yıla girecekler, gönül almak ve yeni yıl heyecanını telefonları aracılığıyla paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yeni yıl etkinlikleri düzenlenecek ve hep birlikte yeni yıla merhaba denilecek. İşte, kurumsal, dini, umut ve hayal içeren yılbaşı mesajları…

AİLEYE YILBAŞI MESAJLARI 2026 VE SÖZLERİ

Canım annem, yeni yılda da sevgini ve desteğini yanımda hissetmek beni çok güçlü yapıyor. Sağlık, mutluluk ve huzur bizimle olsun.

Hayatımın tüm önemli anlarında yanımda olduğun için sana teşekkür etmek istiyorum. Bana yol gösterdiğin için teşekkür ederim Annecim.

Senin gülüşün bana yol gösterirken her düştüğümde yanımda olduğumu hissetmek çok güzel bir his. Yeni yıl sana huzur ve mutluluk getirsin anne.

Canım annem, hayatım boyunca sevgini, sabrını ve fedakarlığını hep yanı başımda hissettim. Seni çok seviyorum, iyiki benim annemsin mutlu yıllarımız olsun.

Bir yıl daha geride kalırken sana olan minnetim ve sevgim giderek büyüyor. Beni ben yapan her şeyde senin emeğin var. Yeni yılda da hep birlikte, gülerek ve sağlıkla nice güzel anılar biriktirelim.

Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları

BABAYA YILBAŞI MESAJLARI ÖRNEKLERİ

Baba demek benim için her zaman güven demek oldu. Sessizce verdiğin emeklerin ve gösterdiğin fedakarlığın farkındayım. Yeni yıl sana huzur, sağlık ve mutluluk getirsin.
Yeni bir yıla girerken, kalbimden geçen en güzel dilekler senin için baba. Yeni yılda da hayat sana güzelliklerini sunsun, her günün bir öncekinden daha güzel olsun.

Sağlıkla, huzurla ve sevdiklerinle dolu bir yıl olsun baba. Gücün ve sabrın bana her zaman örnek oldu nice mutlu yıllara.

Gölgesinde büyüdüğüm çınarım… Yeni yılda da sağlığın, gücün ve gülüşün hep bizimle olsun. Seni çok seviyorum baba.

Her zor anımda arkamda olduğunu bilmek bana yetti. Yeni yıl sana huzur, sağlık ve mutluluk getirsin canım babam.

Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları

ARKADAŞA HOŞGELDİN YENİ YIL MESAJLARI

Bu yıl da yanımda olduğun, beni ben olduğum gibi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Yeni yıl sana ve ailene huzur, mutluluk ve güzellikler getirsin.

Bu yılın en güzel taraflarından biri sen oldun. Yeni yılda da kalbini yormayan, yüzünü güldüren şeyler seninle olsun.

Hayatın karmaşasında sığındığım en güvenli limanlardan birisin. Dertlerimi paylaşırken de mutluluğumu anlatırken de beni anlayacağını bilmek çok kıymetli. Yeni yıl sana sağlık, huzur ve içini ısıtan umutlar getirsin.

Yanımda olduğun her an hayat biraz daha kolay, biraz daha anlamlı oldu. Yeni yıl, sana hayallerine bir adım daha yaklaştıran güzel sürprizlerle gelsin. Hep yan yana, hep aynı samimiyetle…

ABLAYA YILBAŞI TEBRİK MESAJLARI

Canım ablam, hayatımda her zaman bir adım önümde olup bana yol gösterdiğin için teşekkür ederim. Yeni yıl sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. İyi ki benim ablam sensin.

Hayatı senden öğrenmek büyük şans. Yeni yıl, hayallerine bir adım daha yaklaştığın, umut dolu bir yıl olsun.

Ablalık sadece büyük olmak değil, kalpten sevmektir. Sen bunu bana her gün hissettirdin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılda da aynı sevgiyle, aynı samimiyetle hep birlikte olalım. İyi ki varsın canım ablam.

Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları

ABİYE YENİ YIL MESAJLARI

Hem koruyan hem yol gösteren oldun. Hayatı seninle öğrenmek büyük şans. Yeni yıl, sana hak ettiğin tüm güzellikleri getirsin.

Canım abim, yeni bir yıla girerken sana sadece iyilikler diliyorum. Hayallerine bir adım daha yaklaştığın, huzurlu bir yıl olsun.

Sen varken kendimi hep güvende hissettim. Yeni yıl sana güç, bana da seninle daha nice güzel anılar getirsin.

Hayat yolculuğumda örnek aldığım insanlardan birisin. Yeni yıl sana başarı, sağlık ve mutluluk getirsin.

Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları

KARDEŞE YENİ YIL SÖZLERİ

Canım kardeşim, seninle paylaştığım anılar hayatımın en güzel parçaları. Yeni yıl sana sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. İyi ki varsın!

Hayat bazen zor olsa da seninle her şey daha kolay. Yeni yıl sana huzur, mutluluk ve hayallerine bir adım daha yakın olma fırsatı getirsin.

Seninle büyümek, seninle gülmek ve seninle dertleşmek paha biçilemez. Yeni yıl sana neşe, sağlık ve başarı dolu günler getirsin.

Canım kardeşim, yeni yılda hayallerin gerçek olsun, yolun her zaman aydınlık ve umut dolu olsun. Hep yan yana olalım.

Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları

EŞE YENİ YIL SÖZLERİ VE MESAJLARI

Hayatımı seninle paylaşmak bana her gün mutluluk veriyor. Yeni yılda da aşkımız hep taze, kalbimiz hep sıcak olsun. İyi ki varsın.

Canım eşim, seninle geçen bir yıl daha bitti. Yeni yılda da kalplerimiz hep bir arada, hayatımız hep sevgi dolu olsun.

Seninle her an bir macera, her an bir mutluluk. Yeni yıl bize bol kahkaha, sevgi ve unutulmaz anılar getirsin.

Seninle el ele yürüdüğüm her yol bana güven ve mutluluk veriyor. Senin yanında olmak, seninle hayatı paylaşmak bana hayatın en güzel hediyesi gibi geliyor. Mutlu yıllarımız olsun.

Seninle hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha güzel. Yeni yılda da birbirimize sarılarak hayata karşı güç bulalım ve her anımızı sevgiyle dolduralım. Seni tüm kalbimle seviyorum.

Aileye yılbaşı mesajları 2026 & sözleri | Anneye, babaya, ablaya, abiye, kardeşe, arkadaşa, eşe ve iş arkadaşına (kurumsal) yeni yıl mesajları

İŞ ARKADAŞINA (KURUMSAL) MESAJLAR

Yeni yılın, size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler getirmesini dilerim. 2026’nın hepimiz için verimli ve keyifli bir yıl olmasını umuyorum.

2026 yılının hem iş hayatınızda hem de özel yaşamınızda mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.

Çalışma arkadaşlarıma, yeni yılda sağlık, huzur ve bol başarı diliyorum. 2026’nın hepimiz için güzel fırsatlar ve güzel anılar getirmesi dileğiyle.

Geçen yılki başarılarımızın devamını ve yeni projelerde birlikte daha iyi işler başarmayı diliyorum. Mutlu yıllar!

