2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Consumer Reports'un 380 binden fazla araç sahibinden topladığı veriler, otomobil dünyasında güvenilirliğin adresini bir kez daha Japon markaları olarak işaret etti. Listenin zirvesinde bu yıl Toyota yer aldı.
Tüketici güvenilirliği araştırmalarıyla bilinen Consumer Reports, 2025 yılına ilişkin otomobil güvenilirliği raporunu yayımladı. Geçen yıl sürpriz bir şekilde zirveye çıkan Subaru, bu kez liderliği Toyota’ya bıraktı. Raporun genel tablosu ise oldukça net: Güvenilirlik söz konusu olduğunda Japon üreticiler açık ara önde.
Paylaşılan verilere göre, ilk beş sıradaki markaların dördü Japon. Liste biraz genişletildiğinde tablo daha da çarpıcı hale geliyor; ilk yedi markanın altısı Japon üreticilerden oluşuyor. İlk 10'da yer alan markaların büyük bölümü de Asya kökenli. Kısacası, Japon otomobilleri güvenilirlik konusunda rakiplerinden belirgin şekilde ayrışmış durumda.
Araştırma, 2000–2025 model yıllarına ait araçları ve erken 2026 modellerini kapsıyor. Toplamda 380 binden fazla araç sahibinin geri bildirimleri değerlendirildi.
Motor ve şanzımandan elektrikli araç bataryalarına, şarj sistemlerinden gövde donanımı, boya ve trim kalitesine kadar 20 farklı potansiyel sorun alanı mercek altına alındı. Tüm bu başlıklar sonucunda markalara 100 puan üzerinden ortalama bir güvenilirlik skoru verildi.
Listenin ilk sırasında, 66 puanlık ortalama güvenilirlik skoru ile Toyota yer aldı. Geçtiğimiz yıl lider olan Subaru, bu yıl 63 puanla ikinci sıraya geriledi. Toyota bünyesindeki Lexus ise 60 puanla üçüncü oldu.
Toyota’nın bu yıl yeniden zirveye çıkmasında, geçen yıl Camry, Tacoma ve Tundra gibi modellerde yaşanan teknik sorunların büyük ölçüde giderilmesi etkili oldu. Bu problemler markanın puanını aşağı çekmişti; ancak yapılan iyileştirmeler genel sıralamayı yeniden yukarı taşıdı.
İlk üçlüyü Honda (59 puan) ve BMW (58 puan) izledi. BMW, bu yıl ilk 10’a girmeyi başaran tek Avrupalı marka olarak öne çıktı. Listenin alt sıralarında ise Rivian, Ram ve Jeep bulunuyor.
Raporda en dikkat çekici sıçramalardan biri Tesla cephesinde yaşandı. Marka, geçen yıla kıyasla sekiz sıra birden yükselerek 17’ncilikten 9’unculuğa çıktı ve yılın en çok ilerleme kaydeden üreticisi oldu. Bu yükselişte Model 3’ün “en güvenilir elektrikli otomobil”, Model Y’nin ise hem “en güvenilir elektrikli SUV” hem de genel olarak “en güvenilir elektrikli araç” seçilmesi belirleyici oldu.
Buna karşılık Mazda, listenin en büyük düşüşünü yaşayan marka oldu. Geçen yıl 6'ncı sırada yer alan Mazda, bu yıl 14’üncülüğe geriledi. Rapora göre bu düşüşün arkasında, CX-70 ve CX-90 gibi modellerde kullanılan yeni motor ve şanzımanlarla birlikte piyasaya sürülen PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonları yer alıyor. PHEV sistemlerinin zayıf güvenilirlik geçmişi, markanın ortalama puanını aşağı çekmiş durumda.
Consumer Reports'un raporu, klasik hibrit sistemlerin — yani harici şarj gerektirmeyen, küçük bataryalı hibritlerin — hem tamamen elektrikli araçlara hem de PHEV’lere kıyasla daha güvenilir olduğunu da ortaya koyuyor. Bunun nedeni ise oldukça tanıdık: Üreticiler hibrit teknolojisini uzun yıllardır kullanıyor ve bu sistemler artık içten yanmalı motorlu araçlara yakın bir güvenilirlik seviyesine ulaşmış durumda.
1- Toyota – 66
2- Subaru – 63
3- Lexus – 60
4- Honda – 59
5- BMW – 58
6- Nissan – 57
7- Acura – 54
8- Buick – 51
9- Tesla – 50
10- Kia – 49
11- Ford – 48
12- Hyundai – 48
13- Audi – 44
14- Mazda – 43
15- Volvo – 42
16- Volkswagen – 42
17- Chevrolet – 42
18- Cadillac – 41
19- Mercedes-Benz – 41
20- Lincoln – 40
21- Genesis – 33
22- Chrysler – 31
23- GMC – 31
24- Jeep – 28
25- Ram – 26
26- Rivian – 24