2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

TESLA YÜKSELDİ, MAZDA GERİLEDİ

Raporda en dikkat çekici sıçramalardan biri Tesla cephesinde yaşandı. Marka, geçen yıla kıyasla sekiz sıra birden yükselerek 17’ncilikten 9’unculuğa çıktı ve yılın en çok ilerleme kaydeden üreticisi oldu. Bu yükselişte Model 3’ün “en güvenilir elektrikli otomobil”, Model Y’nin ise hem “en güvenilir elektrikli SUV” hem de genel olarak “en güvenilir elektrikli araç” seçilmesi belirleyici oldu.