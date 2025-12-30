Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Aralık 30, 2025 17:15
1
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Consumer Reports'un 380 binden fazla araç sahibinden topladığı veriler, otomobil dünyasında güvenilirliğin adresini bir kez daha Japon markaları olarak işaret etti. Listenin zirvesinde bu yıl Toyota yer aldı.

2
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Tüketici güvenilirliği araştırmalarıyla bilinen Consumer Reports, 2025 yılına ilişkin otomobil güvenilirliği raporunu yayımladı. Geçen yıl sürpriz bir şekilde zirveye çıkan Subaru, bu kez liderliği Toyota’ya bıraktı. Raporun genel tablosu ise oldukça net: Güvenilirlik söz konusu olduğunda Japon üreticiler açık ara önde.

3
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

JAPON MARKALARININ BELİRGİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Paylaşılan verilere göre, ilk beş sıradaki markaların dördü Japon. Liste biraz genişletildiğinde tablo daha da çarpıcı hale geliyor; ilk yedi markanın altısı Japon üreticilerden oluşuyor. İlk 10'da yer alan markaların büyük bölümü de Asya kökenli. Kısacası, Japon otomobilleri güvenilirlik konusunda rakiplerinden belirgin şekilde ayrışmış durumda.

4
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Araştırma, 2000–2025 model yıllarına ait araçları ve erken 2026 modellerini kapsıyor. Toplamda 380 binden fazla araç sahibinin geri bildirimleri değerlendirildi.

Motor ve şanzımandan elektrikli araç bataryalarına, şarj sistemlerinden gövde donanımı, boya ve trim kalitesine kadar 20 farklı potansiyel sorun alanı mercek altına alındı. Tüm bu başlıklar sonucunda markalara 100 puan üzerinden ortalama bir güvenilirlik skoru verildi.

5
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

TOYOTA YENİDEN ZİRVEDE

Listenin ilk sırasında, 66 puanlık ortalama güvenilirlik skoru ile Toyota yer aldı. Geçtiğimiz yıl lider olan Subaru, bu yıl 63 puanla ikinci sıraya geriledi. Toyota bünyesindeki Lexus ise 60 puanla üçüncü oldu.

Toyota’nın bu yıl yeniden zirveye çıkmasında, geçen yıl Camry, Tacoma ve Tundra gibi modellerde yaşanan teknik sorunların büyük ölçüde giderilmesi etkili oldu. Bu problemler markanın puanını aşağı çekmişti; ancak yapılan iyileştirmeler genel sıralamayı yeniden yukarı taşıdı.

6
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

İlk üçlüyü Honda (59 puan) ve BMW (58 puan) izledi. BMW, bu yıl ilk 10’a girmeyi başaran tek Avrupalı marka olarak öne çıktı. Listenin alt sıralarında ise Rivian, Ram ve Jeep bulunuyor.

7
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

TESLA YÜKSELDİ, MAZDA GERİLEDİ

Raporda en dikkat çekici sıçramalardan biri Tesla cephesinde yaşandı. Marka, geçen yıla kıyasla sekiz sıra birden yükselerek 17’ncilikten 9’unculuğa çıktı ve yılın en çok ilerleme kaydeden üreticisi oldu. Bu yükselişte Model 3’ün “en güvenilir elektrikli otomobil”, Model Y’nin ise hem “en güvenilir elektrikli SUV” hem de genel olarak “en güvenilir elektrikli araç” seçilmesi belirleyici oldu.

8
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Buna karşılık Mazda, listenin en büyük düşüşünü yaşayan marka oldu. Geçen yıl 6'ncı sırada yer alan Mazda, bu yıl 14’üncülüğe geriledi. Rapora göre bu düşüşün arkasında, CX-70 ve CX-90 gibi modellerde kullanılan yeni motor ve şanzımanlarla birlikte piyasaya sürülen PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonları yer alıyor. PHEV sistemlerinin zayıf güvenilirlik geçmişi, markanın ortalama puanını aşağı çekmiş durumda.

9
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

HİBRİTLER HÂLÂ AVANTAJLI

Consumer Reports'un raporu, klasik hibrit sistemlerin — yani harici şarj gerektirmeyen, küçük bataryalı hibritlerin — hem tamamen elektrikli araçlara hem de PHEV’lere kıyasla daha güvenilir olduğunu da ortaya koyuyor. Bunun nedeni ise oldukça tanıdık: Üreticiler hibrit teknolojisini uzun yıllardır kullanıyor ve bu sistemler artık içten yanmalı motorlu araçlara yakın bir güvenilirlik seviyesine ulaşmış durumda.

10
2025’in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

2025'in en güvenilir otomobil markaları (Puan)

1- Toyota – 66

2- Subaru – 63

3- Lexus – 60

4- Honda – 59

5- BMW – 58

6- Nissan – 57

7- Acura – 54

8- Buick – 51

9- Tesla – 50

10- Kia – 49

11- Ford – 48

12- Hyundai – 48

13- Audi – 44

14- Mazda – 43

15- Volvo – 42

16- Volkswagen – 42

17- Chevrolet – 42

18- Cadillac – 41

19- Mercedes-Benz – 41

20- Lincoln – 40

21- Genesis – 33

22- Chrysler – 31

23- GMC – 31

24- Jeep – 28

25- Ram – 26

26- Rivian – 24

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.