Avatar
Editor
 | Fuat İğci

BTK IMEI kayıt dışı telefon sorgulama 2026: BTK kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI ne demek, telefon kapanacak mı, nasıl kayıt edilir?

Yurt dışından telefon olarak pasaporta kayıt yaptıran vatandaşlar için BTK’dan telefonlara uyar mesaja geldi. SMS yöntemiyle gönderilen mesajda yapılan” teknik kontroller sonucunda, e-Devlet IMEI Kaydet hizmeti üzerinden beyan edilen ikinci IMEI numarasının aynı cihaza ait olmadığı tespit edilmiş ve kayıt dışına alınmıştır” ifadeleri yer aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyuru yayımlandı. Yurt dışından telefon almaya hazırlananlar veya açılmasını bekleyenler ise kullanım süresine odaklandı. Aynı pasaport kayı üzerinden birden fazla cihaz kullanıldığı tespit edilenlerin telefonu kullanım dışı bırakılacak. Peki BTK kayıt dışı İMEİ ne demek, telefon kapanacak mı? İşte, BTK’dan konuyla ilgili yapılan duyuru…

BTK IMEI kayıt dışı telefon sorgulama 2026: BTK kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI ne demek, telefon kapanacak mı, nasıl kayıt edilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 11:06

Tek pasaport üzerinden birden fazla telefona sahip olan kullanıcılar için BTK’dan mesaj geldi. Cep telefonlarına gönderilen mesaj sonrasında IMEI kayıtlarının sileneceği uyarısı yapıldı. Türkiye’de yurt dışından yolcu ebraberinde getirilen cep telefonları için 120 günlük geçici kullanım süresi bulunuyor. Mevzuatta yer alan bilgiye göre iki yıl içinde bir cihaz sınırı yer almasına rağmen, geçmişte sistemsel boşluklar sebebiyle bazı kullanıcıların tek pasport kaydıyla ikinci bir cihazı da geçiçi olarak kullanabildiği öne sürülüyor. BTK’nin gönderdiği mesajla birlikte söz konusu uygulama sona erdi. Peki BTK yurt dışı telefonlar kapanacak mı, kaç gün açık olacak? İşte, BTK’dan gelen mesajın ayrıntıları…

BTK KAYIT DIŞI TELEFON NE DEMEK?

Türkiye’den yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 120 günlük geçiçi kullanım süresi bulunuyor.

Mevzuatta "iki yıl içinde bir cihaz" sınırı yer almasına rağmen, geçmişte sistemsel boşluklar nedeniyle bazı kullanıcıların tek pasaport kaydıyla ikinci bir cihazı da geçici olarak kullanabildiği ifade edildi.

BTK’dan gönderilen mesajda teknik kontroller sonucunda e-Devlet IMEI kaydet hizmeti üzerinden beyan edilen ikinci IMEI numarasının aynı cihaza ait olmadığı tespit edilmiş ve kayıt dışına alındığı ifade edildi.

BTK IMEI kayıt dışı telefon sorgulama 2026: BTK kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI ne demek, telefon kapanacak mı, nasıl kayıt edilir?

BTK’DAN DUYURU GELDİ

E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır.

BTK KAPATILAN TELEFON NASIL ÖĞRENİLİR?

Cep telefonunuza ait IMEI numarasının haberleşme hizmetlerine kapatılıp kapatılmadığını öğrenmek için *#06# tuşlayarak ekranda görüntülenen IMEI numaralarını IMEI Sorgulama hizmeti üzerinden sorgulayabilirsiniz. Yapılan sorgulamada “Durum” kısmında IMEI numarasının kayıtlı olduğuna dair ibarenin görülmesi halinde, tarafınıza iletilen mesajı dikkate almayınız.

BTK IMEI kayıt dışı telefon sorgulama 2026: BTK kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI ne demek, telefon kapanacak mı, nasıl kayıt edilir?

YURT DIŞI TELEFONU KAPANAN NE YAPACAK?

Aynı kayıt işleminde farklı bir cep telefonuna ait IMEI numarasının tespit edildiği IMEI numaraları kayıt dışına alındığından, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, şartları varsa IMEI Kaydet hizmeti üzerinden ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

IMEI kaydı talep edilen cep telefonuna ait ikinci IMEI numarasının kayıt altına alınmasının talep edilmesi halinde, Kurumumuza yapılacak başvuru üzerine diğer IMEI numarasının kayıt altına alınması -IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olması koşuluyla- mümkün olabilecektir.

BTK IMEI kayıt dışı telefon sorgulama 2026: BTK kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI ne demek, telefon kapanacak mı, nasıl kayıt edilir?
#Ekonomi
