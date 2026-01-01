Vatandaşlara kritik 'don' uyarısı: Sakın ateş ve sıcak suyla müdahale etmeyin!

Türkiye'nin genelinde dondurucu hava etkisini gösteriyor. Bayburt’ta da geceleri havaların aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma riski var. Vatandaşlara bu konuda uyarı geldi.

Yapılan uyarıda, soğuk havanın su sayaçlarına zarar verdiği, özellikle soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı bulunmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğu aktarıldı.

SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu malzemelerle kapatılması gerektiği belirtilirken, donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği bildirildi.

DONMA TEHLİKESİ ALTINDA

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği kaydedilerek, "Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlandı. Özellikle kar yağışları sonrası düşen hava sıcaklıkları nedeniyle açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kalmakta. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması gerekmektedir" bilgilendirilmesine yer verildi.