Fırtına bile ibadetine engel olamadı! Namazını karın üstünde kıldı

Hakkari genelinde bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, özellikle Yüksekova ilçesinde günlük yaşamı ve ulaşımı ciddi oranda felç etti. İlçe genelinde çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapanması ve fırtınanın şiddetini artırması üzerine eğitime 4 gün süreyle ara verilirken, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda çok sayıda araç yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü 24 saat esaslı çalışma sayesinde kapalı yollar kontrollü olarak trafiğe açılırken, ulaşımın durduğu o kritik dakikalarda objektiflere yansıyan bir görüntü sosyal medyada geniş yer buldu; namaz vaktinin gelmesiyle beraber dondurucu soğuğa ve şiddetli fırtınaya aldırış etmeyen bir vatandaş, üzerindeki montu karın üzerine sererek ibadetini gerçekleştirdi.

