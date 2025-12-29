Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Yüksekova'da tipi ve fırtına nedeniyle 50 araç mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Yürekli köyü mevkiinde seyir halindeki yaklaşık 50 araç, aniden bastıran yoğun tipi ve fırtına nedeniyle ilerleyemedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yüksekova'da tipi ve fırtına nedeniyle 50 araç mahsur kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 13:44

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 50 araçtaki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtularak yollarına devam etti.

Yüksekova'da tipi ve fırtına nedeniyle 50 araç mahsur kaldı



İlçede 3 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Yürekli köyü mevkiinde seyir halindeki yaklaşık 50 araç, aniden bastıran yoğun tipi ve fırtına nedeniyle ilerleyemedi. Tipi nedeniyle karla kaplanan yolda görüş mesafesinin de yer yer sıfıra kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kar temizleme çalışmalarının ardından saatler sonra bölgeden ayrılmayı başardı.

Yüksekova'da tipi ve fırtına nedeniyle 50 araç mahsur kaldı



Sürücülerden Fikri Gündüz, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Köye doğru seyir halindeyken bir anda fırtına ve tipi başladı. Görüş mesafesi çok düştüğü için ilerlemekte güçlük çektik. Kendi çabalarımızla yolu açarak mahsur kaldığımız yerden kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da tipi ve fırtına nedeniyle 50 araç mahsur kaldı



İlçe merkezinde kar yağışı etkisini sürdürürken, il özel idaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarını açmak ve ulaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ediyor.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.