2026’da bunları kontrol etmeden para harcamayın! Primler, borçlanmalar, Bağ-Kur... İşte kalem kalem yeni rakamlar

2026’da SGK’nın yeni yıl için yayımladığı prim ve borçlanma rakamları vatandaşın radarında. Sadece asgari ücret zammı değil, prim oranlarındaki değişiklikler de devreye girince birçok kalemde rakamlar değişti .
Bağ-Kur’dan hizmet borçlanmasına kadar uzanan bu yeni tablo, 2026’da “kontrol etmeden ödeme yapmayın” uyarısını zorunlu kılıyor!
İşte Özgür Erdursun'un Dünya gazetesinde bugünkü köşesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazı:
"2026 yılında:
-Brüt asgari ücret 33.030 TL
-Net asgari ücret 28.075 TL
-Günlük brüt asgari ücret 1.101 TL oldu.
Bu artış ile:
-Primler,
-Borçlanmalar,
-Bağ-Kur ihyaları,
-Üst sınırlar tamamı asgari ücrete bağlı.
2026’da SGK primine esas:
-Aylık üst sınır 297.270 TL (9 kat)
-Günlük üst sınır 9.909 TL
Bu ne demek?
Yüksek gelirli çalışanlar için artık çok daha yüksek prim, ama ileride daha yüksek emekli aylığı ihtimali. İşveren açısından ise maliyetin daha fazla artması anlamına geliyor.
2026’da asgari ücretli bir çalışanın:
-İşverene toplam maliyeti 41.535 TL
Teşvik varsa:
-2 puan teşvikle 40.214 TL
-5 puan teşvikle 39.223 TL
Ama yine de tablo net: 2026, işveren için daha pahalı bir yıl.
Bağ-Kur’da 2026 rakamları şöyle:
-Aylık asgari Bağ-Kur primi 11.808 TL
-Düzenli ödeyen için 10.156 TL
Küçük esnaf için bu rakamlar artık sadece “prim” değil, aylık sabit gider haline geldi.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Tarımda çalışanlar için tablo ikiye ayrılıyor:
-Tarım Bağ-Kur: 11.725 TL
-2925 tarım SSK: 5.862 TL
2026’da isteğe bağlı sigorta primi:
-10.899 TL
Unutmayalım:
İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur sayılıyor
Uzun vadede emeklilik statüsünü değiştirebilir
ÇALIŞMAYANLAR VE GSS
Çalışmayan, güvencesi olmayanlar için: Asgari ücretin brüt tutarının %3’ü olan GSS primi 1 Aralıkta Brüt tutarının %6’sı ve 1 Ocak 2026’da %27 asgari ücret artışı ile 1.981 TL’ye yükseldi.
GSS’de Artış Oranı %154 oldu!
-Genel Sağlık Sigortası primi 1.981 TL
Şimdi gelelim asıl bomba kısma: Borçlanmalar
2026’da borçlanmalar konusunda tablo çok sert.
Doğum ve Yurt Dışı Borçlanması
-Oran: %27
-Oran değişmedi
-Ama brüt asgari ücret arttığı için tutar %27 yükseldi!
Askerlik, Kısmi Süre, Doktora süreleri gibi borçlanmalar %78.5 Zamlandı!
İşte asıl kırılma burada.
-Eski oran: %32
-Yeni oran: %45
Aynı süre için daha yüksek asgari ücret daha yüksek oran çifte zam yapılmış oldu.
Bağ-Kur ihyasında tablo çok net:
-Eskiden: %34,5
-Şimdi: %45
Hem oran arttı, hem asgari ücret arttı. Sonuç: Bağ-Kur ihyası çok pahalı hale geldi.
Sonuç olarak:
2026 yılı sosyal güvenlik açısından:
-Daha pahalı
-Daha karmaşık
-Daha dikkat isteyen bir yıl.
Bu yıl borçlanma yapacak olanların iki kere düşünmesi, prim ödeyenlerin statüsünü iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü 2026’da sosyal güvenlikte kazananlar, rakamları bilenler olacak.