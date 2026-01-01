2026’da bunları kontrol etmeden para harcamayın! Primler, borçlanmalar, Bağ-Kur... İşte kalem kalem yeni rakamlar

Menü Kapat
Ocak 01, 2026 11:14
1
2026’da SGK’nın yeni yıl için yayımladığı prim ve borçlanma rakamları vatandaşın radarında. Sadece asgari ücret zammı değil, prim oranlarındaki değişiklikler de devreye girince birçok kalemde rakamlar değişti . 

Bağ-Kur’dan hizmet borçlanmasına kadar uzanan bu yeni tablo, 2026’da “kontrol etmeden ödeme yapmayın” uyarısını zorunlu kılıyor!

İşte Özgür Erdursun'un Dünya gazetesinde bugünkü köşesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazı: 

2
"2026 yılında:

-Brüt asgari ücret 33.030 TL

-Net asgari ücret 28.075 TL

-Günlük brüt asgari ücret 1.101 TL oldu.

Bu artış ile:

-Primler,

-Borçlanmalar,

-Bağ-Kur ihyaları,

-Üst sınırlar tamamı asgari ücrete bağlı.

3
2026’da SGK primine esas:

-Aylık üst sınır 297.270 TL (9 kat)

-Günlük üst sınır 9.909 TL

Bu ne demek?

Yüksek gelirli çalışanlar için artık çok daha yüksek prim, ama ileride daha yüksek emekli ay­lığı ihtimali. İşveren açısından ise maliyetin da­ha fazla artması anlamına geliyor.

4
2026’da asgari ücretli bir çalışanın:

-İşverene toplam maliyeti 41.535 TL

Teşvik varsa:

-2 puan teşvikle 40.214 TL

-5 puan teşvikle 39.223 TL

Ama yine de tablo net: 2026, işveren için daha pahalı bir yıl.

5
esnaf ve bağkur

Bağ-Kur’da 2026 rakamları şöyle:

-Aylık asgari Bağ-Kur primi 11.808 TL

-Düzenli ödeyen için 10.156 TL

Küçük esnaf için bu rakamlar artık sadece “prim” değil, aylık sabit gider haline geldi.

6
isteğe bağlı sigorta

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA 

Tarımda çalışanlar için tablo ikiye ayrılıyor:

-Tarım Bağ-Kur: 11.725 TL

-2925 tarım SSK: 5.862 TL

2026’da isteğe bağlı sigorta primi:

-10.899 TL

Unutmayalım:

İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur sayılıyor

Uzun vadede emeklilik statüsünü değiştirebilir

7
borçlanmalar

ÇALIŞMAYANLAR VE GSS 

Çalışmayan, güvencesi olmayanlar için: Asga­ri ücretin brüt tutarının %3’ü olan GSS primi 1 Aralıkta Brüt tutarının %6’sı ve 1 Ocak 2026’da %27 asgari ücret artışı ile 1.981 TL’ye yükseldi.

GSS’de Artış Oranı %154 oldu!

-Genel Sağlık Sigortası primi 1.981 TL

Şimdi gelelim asıl bomba kısma: Borçlanmalar

2026’da borçlanmalar konusunda tablo çok sert.

Doğum ve Yurt Dışı Borçlanması

-Oran: %27

 

8
-Oran değişmedi

-Ama brüt asgari ücret arttığı için tutar %27 yükseldi!

Askerlik, Kısmi Süre, Doktora süreleri gibi borçlanmalar %78.5 Zamlandı!

İşte asıl kırılma burada.

-Eski oran: %32

-Yeni oran: %45

Aynı süre için daha yüksek asgari ücret daha yüksek oran çifte zam yapılmış oldu.

9
Bağkur

Bağ-Kur ihyasında tablo çok net:

-Eskiden: %34,5

-Şimdi: %45

Hem oran arttı, hem asgari ücret arttı. Sonuç: Bağ-Kur ihyası çok pahalı hale geldi.

 

10
sosya lgüvenlik

Sonuç olarak:

2026 yılı sosyal güvenlik açısından:

-Daha pahalı

-Daha karmaşık

-Daha dikkat isteyen bir yıl.

Bu yıl borçlanma yapacak olanların iki kere düşünmesi, prim ödeyenlerin statüsünü iyi bil­mesi gerekiyor. Çünkü 2026’da sosyal güvenlik­te kazananlar, rakamları bilenler olacak.

