Karları temizlemeye gelmişti... Çocuklar, kepçeyi kartopuna tuttu

Yurtta büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı Bilecik'te her yeri beyaza bürüdü. Kar yağışından en çok keyif alanlar çocuklar oldu. Belediyeye ait bir kepçe operatörü, yolları açarken o sırada kar topu oynayan çocuklarla karşılaştı. Çocuklar, karlar temizlemesin diye kartoplarıyla adeta araca hücum etti. Eğlenceli anlar kepçe operatörün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.