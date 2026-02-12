Menü Kapat
Gündem
Meteoroloji 12 Şubat için uyarılarını sıraladı: Ege ve Akdeniz’de şiddetli yağış devam ediyor! Doğu’da çığ tehlikesi var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak şiddetli yağış ve fırtına için uyarılarda bulundu. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın doğu ilçelerinde "yerel şiddetli" yağış beklenirken; Marmara, Ege ve İç Anadolu’da rüzgarın hızının 80 km/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de kuvvetli yağışlı ve fırtınalı sistemin etkisine devam ediyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Şubat 2026 tarihli son değerlendirmelere göre, ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

4 BÖLGEYE "ŞİDDETLİ YAĞIŞ" UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

FIRTINA KAPIDA: HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar görülecek.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda bulunuyor. Meteorooji bu bölgelerde yaşanabilecek çığ kaynaklı tehlikelere karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

ŞEHİR ŞEHİR HAVA DURUMU:

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

