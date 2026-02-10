Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarılar

Hafta boyunca yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken konuyla ilgili uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdun büyük bir kesiminin hafta boyunca yağışlı havaların etkisinde olacağını belirtti. Tekin ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 16:53

Yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken hafta boyunca hava durumunun nasıl olacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili uzmanlardan peşpeşe açıklamalar gelirken son olarak Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak de değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarılar

YURTTA YAĞIŞLI HAVA GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaptığı açıklamada yurdun büyük bir kesiminin hafta süresince yağışlı havaların etkisinde olacağını belirtti. Tekin, genellikle yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceğini bildirdi.

Yarın; Ege, Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağış alacağını aktaran Fevzi Burak Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarılar

Tekin, vatandaşların ani sel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKATİ ÇEKTİ

Perşembe günü ise Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağışların görüleceğini dile getiren Fevzi Burak Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, perşembe günü için Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarılar

Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yurtta yağışların etkisini sürdüreceğini kaydeden Fevzi Burak Tekin, "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız." diye konuştu.

Tekin, hava sıcaklığının hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak beklendiğini belirten Fevzi Burak Tekin, perşembe ve cuma günü yağışların devam edeceğini söyledi.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarılar

Tekin, İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir havanın, perşembe ve cuma günleri ise yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti.

İzmir'de ise yarın yağış beklenmediğini aktaran Fevzi Burak Tekin, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışların görüleceğini kaydetti.

