Meteoroloji’den kritik uyarı: O illerimizde kar yağışı ve fırtına aynı anda geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin hem doğusu hem de batısı için kritik bir uyarı yayımladı.

Mevsim normallerinin dışındaki hareketlilikle birlikte bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve fırtınanın yurdun belirli kesimlerinde hayatı felç etmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun kuvvetli kara dönüşeceği tahmin edilirken, fırtınanın deniz trafiğini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

DOĞU'DA KAR MESAİSİ BAŞLIYOR

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kış yüzünü iyice gösteriyor. MGM'den yapılan son açıklamalara göre, bu akşam saatlerinden itibaren Van, Hakkari ve Şırnak'ta kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların yükseklerde kuvvetli kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edilirken, alçak rakımlı bölgelerde ise yağışların kar erimesine yol açabileceği belirtildi.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Hava şartları sadece ulaşımı değil, günlük hayatı da olumsuz etkileyebilir. MGM, ulaşımda aksamalar ve buzlanma, yüksek kesimlerde tipi ve çığ tehlikesi ve ani kar erimesi kaynaklı sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.

BATI AKDENİZ’DE FIRTINA ALARMI

Ülkenin batı ucu ise rüzgarın hakimiyeti altına girecek. Batı Akdeniz'in batı kıyılarında rüzgarın şiddetini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.