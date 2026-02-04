Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Meteoroloji denizler için fırtına uyarısı yaptı

Yurt genelinde hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Meteorolojiden yapılan son açıklamada Ege Denizi ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji denizler için fırtına uyarısı yaptı
Yurdun birçok kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken vatandaşlar da önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Meteoroloji denizler için fırtına uyarısı yaptı

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada, ve Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren güneyden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji denizler için fırtına uyarısı yaptı

Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cuma sabah bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji denizler için fırtına uyarısı yaptı

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın akşam Hatay'ın güney kıyılarında, cuma sabahtan itibaren batısında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

TGRT Haber
